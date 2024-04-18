24歲女疑出示造工粗糙假委任證冒警被捕　涉6宗電話騙案呃$615萬

警方偵破一宗冒警電話詐騙案 。一名中年婦早前接獲自稱內地公安來電，指她牽涉一宗內地洗黑錢案件。其後，一名女子假冒警務人員上門接觸，其間出示一張「委任證」，並要求受害人將銀行個人資料，轉移至其攜帶的電話。中年婦感覺有詐隨後報警，警方調查後發現該名女子，疑共牽涉6宗同類騙案，涉款約615萬元。警方於周三（17日）以「企圖以欺騙手段取得財產」及「冒充警務人員」罪，拘捕了一名24歲本地女子，案件於周五（18日）提堂。



警方檢獲一張造工粗糙的委任證。（王譯揚攝）

大埔警區科技及財富罪案隊主管何嘉怡偵緝督察指，昨日（17日）警方接獲一名52歲本地女子報案，指較早前於3月30日，收到一名自稱內地公安人員的電話，對方訛稱受害人牽涉一宗內地洗黑錢案件。騙徒隨後要求受害人跟隨指示，以釋除其嫌疑。其後，一名24歲本地女子親身接觸受害人，並向她展示一張偽造的香港警察委任證，並要求她簽署保密協議，以增加受害人對其信任。期間，該名假冒警員女子將一部手提電話給予受害人，並且要求中年婦將自己的電話資料，包括銀行戶口轉移至該部電話上，以便盗取受害人戶口內金錢。

受害人其後感到懷疑感覺有詐，隨即瀏覽警隊網上資訊後，聯絡反詐騙協調中心（ADCC），從而揭發案件，阻止進一步蒙受損失。其後，上水分區特遣隊成員部署埋伏行動， 於昨日（17日）在上水區，趁冒警女子再次相約受害人會面時候，將她拘捕。大埔警區科技及財富罪案隊接手調查，發現被捕女子另牽涉其他5宗手法相似的案件，角色均為假冒警察，接觸受害人，並提供手提電話予受害人，盜取對方銀行戶口資料。

警方偵破一宗冒警電話詐騙案，檢獲一套假警察制服。（王譯揚攝）

何指出，案中該張偽造委任證造工相當粗糙，僅為一張單面印刷過膠的證件。被捕本地女子24歲，報稱任職侍應，牽涉6宗案件，涉及款項港幣615萬元，受害人包括1男4女，年齡由22歲至67歲。其中最大一宗損失金額達210萬，受害人為一名48歲女子。被捕女子將被暫控6項「以欺騙手段取得財產罪」以及一項「冒警罪」，明日（19日）於粉嶺裁判法院提堂。

警方補充，被捕人已被暫控6項「以欺騙手段取得財產」及1項「冒充警務人員」罪，案件將於4月19日在粉嶺裁判法院提堂。警方高度關注電話騙案，並有以下呼籲：

（1） 任何自稱內地政府或執法機構，並要求受害人交出銀行或個人資料，均為詐騙；

（2）任何經電話自稱內地政府或執法機構，並要求受害人開設一個銀行賬戶以證清白，或要求受害人進行資產審查，提及保密協議條款或要求轉帳匯款，均為詐騙；

（3） 香港警方、內地政府或執法機構及均不會要求任何人經電話或其他社交應用程式進行筆錄口供，亦不會透過相關渠道發出通緝令，上述情況均為詐騙；

（4） 任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢及匯款，均為詐騙；

（5） 如有任何懷疑，市民應致電反詐騙協調中心24小時熱線18222查詢；

（6） 請向身邊的親友，尤其是長者，分享以上的防騙訊息，避免他們成為下一個受害者。

警方提醒市民，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰監禁10年。市民切勿以身試法。亦呼籲市民，若收到任何人電話，並用不同藉口向你索取金錢或個人資料，請緊記提高警覺，切勿輕易相信陌生人，亦不要下載來歷不明的電話應用程式。另外，任何市民如果對於委任證的真偽存疑，可隨時致電警方防騙易熱線18222查詢或政致電999報案。