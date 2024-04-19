警旺角截「毒品快餐車」　檢逾70包疑可卡因及K仔　27歲司機被捕

旺角發生懷疑「毒品快餐車」販毒案。今日（19日）凌晨約1時，警方西九龍總區衝鋒隊人員，在洗衣街和豉油街交界設置路障，期間警員見到一輛平治私家車形跡可疑，於是上前截查，在車內發現至少70包懷疑可卡因和氯胺酮（俗稱「K仔」），以及現金，警員安排緝毒犬在車內展開搜查，同時當場拘捕一名手腳有紋身的男司機，帶署進行進一步調查。



涉案男子在場接受調查。（李家傑攝）

警方表示，西九龍總區衝鋒隊19日凌晨大約1時14分在旺角區內展開打擊毒品行動，警員在洗衣街與豉油街交界設置路障，並發現一輛形跡可疑的私家車，於是上前截查，警員在該私家車上檢獲61包懷疑可卡因，共重約18.8克，以及10包懷疑氯胺酮，共重約7.8克，毒品總市值約2.2萬元，經初步調查，27歲姓吳本地男司機涉嫌「販毒」被捕，現正被扣留調查，案件交由旺角警區刑事調查隊第6隊跟進。

警方強調，對所有毒品活動均採取零容忍態度，並會繼續進行打擊毒品行動。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年，市民切勿以身試法。