青衣二級火警船廠陷火海　濃煙席捲半空　職員焦急尋狗狗

今日（19日）早上8時46分，警方接報指，青衣担杆山路一間船廠發生火警。從網上相片可見，現場濃濃黑煙席捲半空，由遠處也可清楚望見。消防派出兩喉兩煙帽隊在場撲救，暫時未有受傷報告。



現場火光熊熊濃煙密布。（Facebook「香港消防處」圖片）

火警現場是一間船廠，據報曾經傳出爆炸聲，消防員在場射水，又搬走在場的壓縮氣體，包括風煤樽等。火警同時波及毗鄰另一間船廠，船廠女職員趕回來，非常擔心在內的狗隻，但由於火警尚未熄滅，未能進入，女職員焦急得眼泛淚光。消防員其後救出部分狗隻，連忙給牠們清水飲用。

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消防處表示，青衣担杆山路一鐵皮屋發生火警，消防員正進行滅火行動。如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，請關閉門窗及保持鎮定。

火警於早上9時57分被救熄，火場面積30米乘20米，無人受傷，起火原因有待調查。火警期間，由青衣北岸公路通往担杆山路的支路，唯一行車線曾經封閉。

消防員在場射水救火。（香港01記者攝）

青衣消防局分隊主管高級消防隊長梁灝瑜稱，消防處於早上8時45分接報，担杆山路82號一間船廠發生火警。船廠為金屬結構的建築物，有地面及兩層閣樓，火場面積30米乘20米，其中地下及閣樓有明火，並蔓延到旁邊的另一個金屬建築物（船廠）。

消防處派出12輛消防車、兩艘消防船及1輛救護車，70名消防員及3名救護員，並出動兩喉兩煙帽隊，火警期間30人自行疏散，無人受傷及不適。消防員在場救出3隻狗和1隻貓，其中1貓1狗死亡，全部移交愛協處理。事故中，消防員已將有風險的物品移除，而火警起因有待調查。梁灝瑜又指，由於船廠是金屬結構，火勢蔓延速度快，消防員要前後「包抄」阻止蔓延。

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青衣担杆山路80號，近香港船廠有限公司發生火警。（讀者提供圖片）