海關截往澳門內河船　檢獲$180萬瀕危物種乾魚翅

海關周二（16日）偵破一宗海路走私案，於香港水域西南面水界，截查一艘準備離港前往澳門的內河船，檢獲360公斤乾魚翅，市值180萬元。經漁護署人員查驗後，確認部分乾魚翅屬瀕危物種。



海關有組織調查科調查主任黃穎炘（左）及港口及海域科海域行動組督察陳景峰（右）交代案件。（陳浩然攝）

港口及海域科海域行動組督察陳景峰指，海關當日接獲有組織罪案調查科的通知，指一艘貨船涉嫌走私活動，海關船隊立即部署區域巡邏船，監控追蹤貨船，當貨船駛近西南面水界，準備離開香港水域前，區域巡邏船立即展開追截，並於下午4時50分成功分流對開水域登船。

船上有8名本地船員，貨倉擺滿大批散裝貨物。船員出示載貨清單顯示，載有食品、藥劑製品及乾魚翅等貨物。海關人員檢查貨倉貨物時，發現一個白色麻布袋，混雜其他已報關的貨物內，其後證實藏有瀕危物種受管制乾魚翅。由於船員未能交代涉案乾魚翅品種資料，亦未能提供相關出口許可證，關員隨即押送船隻至西區公眾卸貨區，將案件交由有組織調查組作跟進調查。

海關有組織調查科調查主任黃穎炘指，經漁農自然護理署人員查驗後，確認部分乾魚翅屬瀕危物種，受《保護瀕危動植物物種條例》所管制，案件暫時未有人被捕。她指出，乾魚翅一向為走私到內地的熱門貨物，不排除該批貨物最終目的地為內地，不法分子為了逃過被偵查的機會，費盡心思在貨物包裝上，花不少功夫掩飾，先用多層膠袋包住乾魚翅，再放入白色麻包袋封口，並混入正常貨物，試圖漁目混珠。海關指，走私瀕危魚翅近期有上升趨勢，將繼續調查案件是否受集團操控、乾魚翅的品種來源。

海關會根據風險評估，情報分析策略，全方位打擊各類型走私案。根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進出口瀕危物種，一經定罪，最高可被判罰款1千萬元及監禁10年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑走私活動。