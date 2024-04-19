警毒品調查科搗販毒集團　搜三地點檢$1,070萬毒品拘兩男

警方毒品調查科人員根據線報及經深入調查後，昨日（18日）在葵涌、屯門及落馬洲展開打擊毒品行動並拘捕兩名本地男子，成功瓦解一個販毒集團。行動中，警員分別檢獲各類型毒品，分別為大麻花、大麻煙油、大麻曲奇、迷幻蘑菇，毒品總市值約1,070萬元。



警方檢獲各類型毒品，分別為大麻花、大麻煙油、大麻曲奇、迷幻蘑菇，毒品總市值約1,070萬元。（警方提供相片）

警員於當日中午在葵涌一工業大廈單位外，截查一名30歲姓劉男子，在其身上420克搜獲懷疑大麻花及5支大麻煙油，並在單位內檢獲1,770克懷疑大麻花及及大量大麻製品，包括含大麻成份曲奇等及懷疑迷幻蘑菇。

同日，警員在屯門山景邨一單位外截查一名44歲姓潘男子，在其住所內檢獲7,500克懷疑大麻花。警員其後帶該名男子搜查位於落馬洲貨櫃場內的一個貨櫃，並檢獲39.5公斤懷疑大麻花。行動中檢獲的毒品總市值約1,070萬元。

警方相信有人受不法分子金錢利誘而替販毒集團租用單位作毒品儲存倉，並將毒品分拆給買家。警員相信今次行動已瓦解一個販毒集團，成功堵截該批毒品流入市場。該兩名本地男子涉嫌「販運危險藥物」被捕。他們已被暫控各一項販運危險藥物罪，案件將分別於4月20日上午在西九龍裁判法院及屯門裁判法院提堂。

警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。