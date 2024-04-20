美國海運抵港汽車輪圈藏$2300萬大麻花　36歲貨車司機被捕

香港海關於4月5日偵破一宗由美國經海路販運懷疑大麻花案，一共檢獲100公斤大麻花，市值約2300萬元。行動中，人員在葵涌一物流儲存倉拘捕一名提取貨物、報稱貨車司機的36歲本地男子。海關指，2024年首季檢獲大麻花的數目較往年顯著上升，亦已超過2023年全年檢獲的總大麻數量一半。



海關檢獲大批大麻花。（吳詠瑩攝）

海關海口及海域科貨櫃貨物檢查組署理高級督察陳杰論表示， 4月5日海關人員於葵涌海關大樓檢驗由美國海運抵港的18箱報稱汽車零件的貨物，發現每一箱內各裝有一個汽車輪圈，經X光機檢查時顯示可疑影像。人員拆開檢查發現汽車輪圈中空位置，裝有一共100公斤真空包裝的大麻花，市值約2300萬元。

海關毒品調查第二組指揮官郭俊雅指，毒品調查科人員隨即跟進並監控遞送過程，並於4月8日在葵涌一物流儲存倉，拘捕一名提取貨物的36歲本地男子，他報稱是貨車男司機。該男子現正保釋，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

2024年首季偵2批由泰國海運抵港藏毒貨物

陳杰論指販毒集團手法層出不窮，利用不同方法販毒，增加海關偵查難度。他指，犯罪集團會以海路集運方式，將毒品混入正常貨物掩飾及精心設計複雜的收藏手法。他指，今年1月3日，海關檢查一批由泰國海運抵港、報稱寵物食品的貨物，發現一批40公斤懷疑大麻花混雜其中，市值約800萬元。

另外，今年3月6日，海關人員發現一批同樣由泰國海運抵港、報稱是木製餐枱有暗格。人員用工具切割開，發現暗格內藏有35公斤大麻花，市值約710萬元。

海關2024年首季檢獲大麻量較往年顯著上升

郭俊雅指，2023年香港海關一共緝獲2423公斤大麻，數量佔去年緝獲毒品數目四分之一。他指，截至4月10日，在2024年首季海關檢獲大麻花的數目較往年顯著上升。郭指，海關今年首季一共檢獲1282公斤大麻，遠超過2020年至2022年每年的全年檢獲的大麻量，亦超過2023年全年檢獲的總大麻量一半。

郭補充，今年首季海關在市內搜獲大麻數量最多，人員一共偵破5宗案件，檢獲608公斤大麻，佔總數47%。其中一宗案件發生於2月26日，海關在市內搗破一物流儲存倉庫，檢獲570公斤大麻；其次為空運，人員偵破109宗案件，檢獲499公斤大麻；最後為海路，一共涉及3宗案件，檢獲175公斤大麻。

郭表示，截於4月10日一共有31人因而被捕，包括兩名13歲及14歲青少年。他指，由於有國家將大麻合法化，另外有持分者鼓吹大麻並非毒品，吸食大麻不會上癮等，令人誤會大麻無害，忽略大麻禍害。

海關重申，大麻屬毒品，販運大麻屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁；另外，任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年，市民切勿以身試法。