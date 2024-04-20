紋身男被指非禮出獄變KOL性侵多女　涉強姦等4罪　母涉盜竊同被捕

早前有電視節目連日來報道一名KOL疑性侵多名少女事件，節目報道指接獲多名女受害人求助，稱一名曾犯非禮案、一身紋身的謝姓男子，出獄後改名化身寵物KOL，涉誘騙女子在家中懷疑性侵，更疑曾偷拍，亦有受害人指在謝家不見了銀包。警方指已拘捕一對母子，男子涉嫌「以威脅促使他人作非法的性行為」、「強姦」、「非禮」及「窺淫」；而女子則涉嫌「盜竊」。被捕29歲男子會被落案控以強姦、非禮、窺淫、威脅及恐嚇手段促使非法性交，案件將於下周一（22日）在粉嶺裁判法院提堂。



有組織罪案及三合會調查科（O記）警司張霆鋒今晚（20日）會見傳媒交代案情。他表示，警方近日在社交媒體留意到有報道，指一名男子疑以欺詐、脅迫手段，誘使本地年輕女子進行性行為，警方高度重視案件，隨即委派O記跟進調查。警員於周四（18日）晚上接觸到受害人及接獲她們報案，即晚已鎖定報案人身份，數小時後在落馬洲管制站截獲疑犯，相信他當時是因發現東窗事發而企圖逃離香港。行動中，警方亦扣查被捕人的電腦及電話。

警方至今接獲6名介乎18至25歲的本地女子報案，案發時各人年齡分別為17至24歲。被捕男子29歲，涉嫌於2017年至2024年，在自置住所及租住單位逼使本地女子與其進行性行為及猥褻行為，警方指當中有可能有人亦涉嫌偷拍或強迫拍攝。男疑犯正被扣查，警方稍後會落案起訴他強姦、非禮、窺淫、威脅及恐嚇手段促使非法性交，案件將於下周一（22日）在粉嶺裁判法院提堂。

警方拘捕一名姓謝29歲男子。（陳浩然攝）

另外，警方亦於昨日（19日）拘捕男疑犯的59歲母親，指她涉嫌盜竊。

張霆鋒指出，警方有理由相信案件的實際受害人數比報案人數多。他強調，舉報性罪行永不會太遲，指理解受害人可能因不同原因而不敢或延遲向他人透露受侵犯，但只要受害人報案，警方承諾會盡力調查及向他們提供適切支援，確保報案人的資料不會外泄。他呼籲受害人聯絡O記A11隊的24小時電話熱線5966 7815提供資料，稱警方已成功透過電話聯絡到部分受害人報案，並重申所有報案資料會保密。