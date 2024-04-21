扮中學職員高佣金誘商家代訂床褥　空頭支票扮過數　警拘2男跑腿

警方上周五（19日）偵破一宗俗稱「彈票黨」的騙案，拘捕2名分別33歲及44歲的男子，共牽涉25宗騙案，涉及款項150萬元，最大一宗涉款47萬元。騙徒假扮新界區的中學職員聯絡裝修公司、工程公司等不同類型的商家，聲稱要為學校進行裝修工程，其後甚至訛稱要幫助慈善機構代訂床褥，騙徒以高佣金作誘餌，誘使商家向假供應商代訂床褥。騙徒偽造轉賬截圖，或以空頭、無效支票證明貨款已成功轉賬給商家，讓商家信以為真，繼而向假供應商繳付貨款。騙徒得手後便銷聲匿跡，商家這才發現上當。



騙徒偽造轉賬截圖，或以空頭、無效支票證明貨款已成功轉賬，以欺騙商家。（鄭嘉惠攝）

新界北總區刑事部總督察譚子偉交代案情指，上周五（19日）下午約1時，警方接報有騙徒在元朗區銀行櫃員機存入空頭或無效支票，警方到場截停並拘捕兩名年齡介乎33至44歲的男子，在他們身上檢獲超過90張支票入數紙。二人分別報稱無業及倉務員，在騙案中擔任跑腿角色，主要負責到銀行櫃員機存入空頭或無效支票。警方經過深入分析及調查，發現入數紙與至少25宗發生在本港的詐騙案有關，而其中10宗詐騙案與商家代訂床褥有關，涉及金額高達150萬元，最大一宗涉款47萬元，2名被捕人男子正被警方扣留調查。

警方呼籲任何商家如接獲大額訂單，應確認入數記錄，確保收妥貨款。商家如以支票方式收款，應留意戶口的可用結餘是否有增加，因為賬面結餘增加不代表成功轉賬，騙徒有可能存入空頭或無效支票，但實則轉賬過程尚未完成。此外，商家如收到入數或轉賬截圖，應即時查核銀行戶口是否有入數記錄，切勿單憑截圖輕信對方已經付款。

警方表示，根據香港法例，以欺騙手段獲得財產屬非常嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰為監禁十年。如市民有任何懷疑，可致電警方防騙易熱線：18222，或下載警方推出的手機應用程式「防騙視伏App」減低受騙風險。