港鐵東鐵綫大學站月台上蓋被狂風吹毀　服務一度受阻收車後再檢查

港鐵今日（21日）下午3時許表示，由於東鐵綫大學站1號月台（往上水方向）有上蓋設施需要緊急維修，來回方向列車暫時使用大學站2號月台（往紅磡方向）上落客，來往金鐘至羅湖/落馬洲的整體行車時間，額外多3至5分鐘車程。及至下午約4時20分，港鐵指維修工作已完成，東鐵綫列車服務陸續回復正常。

據了解，今日雷雨期間，大學站北行月台約25米長的上蓋，懷疑被狂風吹毀，變成「露天」範圍，幸無釀傷亡。網上片段可見，有上蓋整塊被吹起，職員在月台戒備。



東鐵綫大學站今日（21日）有上蓋設施懷疑被強風吹毀。（左朗星攝）

港鐵表示，東鐵綫大學站1號月台（往羅湖/落馬洲方向）有上蓋設施，懷疑受天氣影而受損。經過工程人員評估，認為為審慎起見，需進行緊急維修，以確保行車安全。

於下午約3時半，車務控制中心安排現時來回線列車，暫時使用大學站2號月台（往金鐘方向）進行上落客，方便1號月台進行維修工作。期間，列車班次需要調整，以維持車務運作暢順，整體行車時間較正常多3至5分鐘。

於下午約4時20分，緊急維修工作完成，東鐵綫列車服務陸續回復正常。處理事件期間，我們透過車站廣播、MTR Mobile、港鐵網頁及傳媒通知乘客最新的車務狀況，並呼籲乘客為行程預留充裕時間。工程人員會在晚上收車後，再作詳細檢查及跟進。

+ 9

有上蓋整塊被吹起。（網上影片截圖）

東鐵綫大學站今日（21日）有上蓋設施懷疑被強風吹毀。（左朗星攝）