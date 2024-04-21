機場海關拘兩外籍男商人涉體內藏毒　暫排出逾百粒可卡因值$140萬

海關一連兩日（20及21日）分別替兩名報稱為商人的外籍漢清關期間，揭發他們體內藏毒。在首宗案件，一名36歲男子由牙買加經德國及杜拜抵港；另一名37歲男子則由烏干達經卡塔爾抵港，兩人被帶到醫院檢查後，確認體內藏毒，均涉「販運危險藥物罪」被捕。截至今午（21日）約3時，合共排出103粒、重約1.4公斤懷疑可卡因，市值140萬港元。



海關毒品調查科調查主任何珏嵐（中）交代案情。（羅日昇攝）

在首宗案件，海關昨日（20日）凌晨根據風險管理原則，揀選一名由牙買加蒙特哥貝出發、經德國法蘭克福、阿聯酋杜拜抵港的外籍男旅客清關，並懷疑他體內藏毒，將他帶到醫院檢查後，確認其體內藏有異物。該名36歲男子涉嫌「販運危險藥物罪」被捕，他報稱商人，截至今午（21日）約3時，他已排出55粒、共約重800克懷疑可卡因。

在另一宗案件，海關於同一晚揀選一名由烏干達恩德培出發、經卡塔爾多哈抵港的外籍男旅客清關，並懷疑他體內藏毒，帶到醫院檢查後，翌日凌晨（21日）確認他體內藏有異物。關員以涉嫌「販運危險藥物罪」拘捕該名37歲男子，他同樣報稱商人，截至今午約3時，他已排出48粒、共約重600克懷疑可卡因。

海關共檢獲1.4公斤懷疑可卡因，市值140萬港元。（海關提供）

海關相信，兩名男子體內仍有懷疑毒品未被排出，毒品總數量會比現時公布的數字為多，二人將繼續留在醫院接受醫學監察。據了解，兩名男子未有相連關係。海關指，兩人均採取迂迴路抵港，首案被捕人由北美洲出發，經歐洲和中東抵港；另一人則由非洲經中東抵港，以逃避人員偵查，海關會密切留意販毒趨勢，從源頭打擊毒品流入。

海關共檢獲1.4公斤懷疑可卡因，市值140萬港元。（海關提供）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。市民可致電海關24小時熱線2545-6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。