半山塌樹山頂纜車續停　明日情況再通知　昨今兩日未用車票可退款

半山白加道昨日（21日）在黃色暴雨警告下，有直徑逾一米大樹塌下，樹幹跌入山頂纜車路軌，纜車服務暫停。今早（22日）中區花園道纜車站門外擺放「暫停服務 敬請原諒」的告示牌，有遊客獲職員指示其他前往山頂的方法。山頂纜車下午再宣布，由於相關政府部門仍在清理斜坡上塌下之樹木，纜車服務今日繼續暫停，至於明日（23日）服務將另行通知。路軌受損情況有待相關部門清理後評估，纜車公司強調，會遵循最高規格的安全準則，進行全面檢查及評估，確保山頂纜車系統運作正常。



纜車公司表示，所有經山頂纜車官方網頁或票務處購買了4月21至22日車票、並未有使用的持票人，可電郵至salestpc@peninsula.com，經核實後可按原來的付款方式退款；經其他山頂纜車合作夥伴購票者，則可與相關夥伴聯絡退款安排。

中區花園道纜車站門外擺放「暫停服務 敬請原諒」的告示牌。（馬耀文攝）

運輸署宣布因塌樹，山頂纜車及城巴來往中環（天星碼頭）及花園道（山頂纜車總站）的15C號線仍然暫停服務，呼籲市民考慮使用其他公共交通服務。

因應山頂纜車服務暫停，城巴今日（4月22日）安排15號線增設花園道（山頂纜車總站）巴士站，便利旅客及居民往返山頂。城巴會密切留意人流，視乎需求加密往返山頂的巴士服務。市民亦可乘搭港島專線小巴1號線或的士前往山頂。

山頂纜車因塌樹暫停，工人加緊鋸樹清理，今早（22日）稱將於下午3時公布進一步消息，其後表示今日服務繼續暫停。（山頂纜車fb圖片）