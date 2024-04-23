男子火炭站月台助跑「飛越」路軌　港鐵籲乘客不應影響列車安全

網上昨晚（22日）廣傳一條僅長6秒、由兩條短片合成的片段，頭段可見一名男子在港鐵東鐵綫火炭站，其中一邊月台助跑跳越中間的路軌，並在另一邊月台落地；片段尾部則為該男子身上的運動相機拍攝的第一身視覺，跳越過程可謂相當流暢。據知，該片段拍攝時間為本月20日晚上。事件中沒有人受傷。



男子準備著陸一刻。(網上片段截圖)

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東鐵綫火炭站由兩個「島式」月台組成，合共設有4個月台、3條路軌。其中1號月台為北行往羅湖方向、4號月台為南行往金鐵方向，而2、3號月台共用中間的一條路軌，據悉為備用路軌。正常列車班次行駛主要用1及4號月台，偶有特別班次會使用到中間的後備路軌。 據了解，當時該男子起跳的為2號月台、著陸點則為3號月台，中間跳越了場後備路軌。就片段所見，當時1及4號月台均有列車行駛。

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《香港01》就事件向港鐵及警方查詢。其中港鐵公司回覆指：「港鐵公司留意到網上一段涉及有人在東鐵綫火炭站月台作出不適當行為、影響行車安全的片段。根據調查，相信事件於4月20日晚上發生，公司已報警處理，並配合警方調查。公司亦藉此呼籲乘客，必須顧己及人，不應作出任何不適當和危及個人人身安全的行為，此等不當行為會影響列車行車安全及車務運作。」

而警方則回覆指，警方於22日晚上約11時42分接獲港鐵報案，指職員翻查閉路電視後，發現一名年約20至30歲的男子，於4月20日晚上10時25分在東鐵綫火炭站2號月台跳到3號月台。港鐵就事件報警備案，警方將案件暫列「違反港鐵條例」跟進。

翻查流出該片段的IG帳號，可見該IG內亦有不少極限運動的片段，當中包括有人爬上天秤頂、在大廈天台跳躍等危險動作，可謂觸目驚心。