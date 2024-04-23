沙田硫化氫奪命工傷｜兩名工人疑吸入沼氣困井底　昏迷送院不治

沙田發生嚴重工業意外，造成兩死兩傷。23日凌晨零時左右，據報4名男工人，在源禾路16號源禾遊樂場內進行渠務工程時懷疑受傷。消防人員接報後趕至現場，發現在地面有一名工人受傷清醒、另一名工人在接近渠口位置，仍然有些許知覺，先後將兩人送院；惟另外兩名工人，消防潛水員發現他們被困在4米深井底位置，立即將他們救回地面，但他們均已無呼吸脈搏，救護員施以心外壓搶救，惜送院後證實不治。



警方封鎖現場調查事件。據了解，現場為一個渠務外判工程，當時有6名工人在源禾遊樂場內一個渠口位工作，當中4人落井，2人在地面。事發時，其中2名落井工人突然爬出地面求救，另2人則在井底暈倒。據知，當時井內突然傳出濃烈氣味，相信為沼氣。

救護員為其中一名昏迷傷者進行心外壓。(李家傑攝)

救護員為其中一名昏迷傷者進行心外壓。(李家傑攝)

其中一名受傷工人清醒由救援人員陪同送院。(李家傑攝)

警方表示，4名男事主分別姓郭（26歲）、姓李（34歲）、姓黃（23歲）及姓葉（35歲）。警方於22日晚上11時59分，接獲事主的同事報案，指姓郭及姓李兩名男事主，在沙田源禾路16號源禾遊樂場一沙井內懷疑暈倒。救援人員接報到場，發現郭及李兩人倒臥在約4米深的沙井內。經初步調查，相信4名事主在上址一沙井進行工程期間，吸入硫化氫並感不適，郭及李其後暈倒，黃及葉則自行爬出沙井。消防其後將郭李兩人救出，昏迷被送往威爾斯親王醫院治理，其後被證實死亡，死因有待驗屍後確認。黃葉兩人則清醒，被送往威爾斯親王醫院治理。案件列作「工業意外」處理。