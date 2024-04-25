校巴溜前車禍｜司機送學童後遇禍　校長感難過　讚好司機、開心果

鑽石山昨日發生奪命車禍，47歲校巴司機駕駛校巴離開宏景花園停車場時，疑開門拍八達通卡出閘之際意外跌出車外，慘遭校巴溜前時輾斃。《香港01》記者聯絡到校巴所屬學校的校長，她對事件表示難過，形容死者是一名好司機（good driver）及開心果（a very happy guy），會盡力為死者家屬提供協助。



死者姓蔡47歲，駕駛校巴接送幼稚園學童。記者聯絡到位於葵涌所屬幼稚園的外籍女校長Ms. Park，她表示案發時蔡司機接送放學的學生到宏景花園，學生落車後，車上只有一位老師，再沒有學童。據警方指，事發時蔡司機用八達通拍卡離開停車場，其間發生事故，惟詳情由警方調查中。

校長稱，蔡司機於今年一月入職，已過試用期，形容他是「good driver（好司機）」及「a very happy guy（開心果）」，會盡力為死者家屬提供協助。

司機意外跌出車，遭校巴溜前輾過，最後校巴撞欄停下。（羅日昇攝）

另外，死者與一對子女同住長沙灣蘇屋邨，其前妻得悉事件，昨日趕到陪伴及照顧子女。她指前夫一直是職業司機，但確實工作情況，她並不清楚。雖然前夫為口奔馳，但與孩子們感情要好。現時子女的情緒不穩定，「唔開心、唔講嘢，成日喊」，他們班主任已來電，表示可交排社工等協助。

案發於昨日（24日）下午4時11分，47歲蔡姓男子駕駛校巴準備離開斧山道宏景花園停車場，其間他意外跌出車，遭校巴溜前輾過。傷者身體多處受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理，其後轉為昏迷，晚上9時39分證實死亡。東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，任何人如目睹意外發生或有資料提供，可致電3661 0264或3661 0277與調查人員聯聯絡。