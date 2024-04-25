港鐵上環站「芭焦扇」電池冒煙物主蹤杳　列車煙霧彌漫嚇煞乘客

港鐵上環站昨日（24日）發生冒煙事故。昨傍晚約6時47分，一輛駛往柴灣方向的列車突然冒煙，職員趕抵發現一個便攜式風扇（俗稱「芭焦扇」）遺於地上，電池正在冒煙，於是報警。人員到場後無法尋獲物主，港鐵其後將涉事列車駛回柴灣車廠。事件中幸無釀傷亡。

從網上圖片可見，涉事列車車廂及月台邊均煙霧彌漫，有乘客慌稱：「發生乜事？」而上環站及中環站均有大批乘客行程受阻，擠於月台等候。港鐵表示，職員已即時使用滅火筒處理，並安排車上乘客轉乘下一班列車；事件在數分鐘內處理完畢，港島綫列車服務其後恢復正常。



港鐵上環站昨日（24日）有充電器在列車內冒煙，車廂及月台煙霧彌漫。（蕭德良／香港突發事故報料區）

港鐵回覆查詢時稱，昨晚約6時41分，一列港島綫往柴灣方向的列車在抵達上環站時 , 有乘客按動緊急通話器，車長隨即通知車務控制中心，並安排職員前往處理。職員發現車廂地上一個懷疑屬於便攜式風扇的電池正冒煙，即時使用滅火筒處理。為審慎起見，控制中心報警及召換消防協助，並安排車上乘客在上環站落車，轉乘下一班列車繼續行程。公司同時安排該列車駛回車廠檢查，警方及消防人員到場檢查列車，並在確定安全後離開。事件中無人受傷，並在數分鐘內處理完畢，港島綫列車服務陸續恢復正常。

港鐵又表示，若乘客遇到類似情況，可使用車廂內的緊急通話器通知車長，車廂內亦設有滅火筒、緊急通風窗等安全設備供緊急之用。