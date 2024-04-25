油麻地斬人｜李鄭屋邨法團委員彭李達遇襲　新舊管委會正對簿公堂

油麻地茂林街今午（25日）發生的斬人案，一名姓彭（66歲）男子手、胸中刀，浴血倒地送院。消息稱，遇襲男子為李鄭屋邨業主立案法團第十屆管理委員會（第二任）委員彭李達，據悉現任及前任法團，正就新舊管委會糾紛訴諸法律。彭男則正就另一案件，與前任主席劉貴華對簿公堂，今早於土地審裁處答辯，詎料中午在一街之隔外捱斬：警方重案組仍正追查血案因由。《香港01》尋獲法團現任司庫陳國漢了解，他證實傷者為彭李達，自己亦曾於2月4日遇襲，有個別居民向他表示關注。他不排除事件與新舊法團糾紛有關，只能加強警惕。



遇襲男子浴血倒地，多人及警員從旁協助。（讀者陳先生提供）

李鄭屋邨業主立案法團第十屆管理委員會（第二任）司庫陳國漢透露，去年9月份黑雨後，道德樓升降機𨋢槽水浸，就相關優化升降機的議決中，上屆法團被揭發揀選了高價標書，引起居民不滿，百分之5業主聯署要求推翻決定及撤換法團。及至11月3日大會，前任法團拉隊離場，居民則重選新任法團成員。

陳國漢稱，今年4月5日，新任法團管委會已正式被土地註冊處接納登記，生效日期則追溯至去年11月3日。前任法團則一直質疑當日大會的選舉及換屆有效性，早前已兩度入稟土地審裁處，其中一案他們主動終止；另一案則仍在審理中，今年3月22日初訊後，日前雙方均已遞交相關文件，表示接受調解，惟7月5日才有定論。

+ 5

據了解，彭李達及前任主席劉貴華為樓上樓下的鄰里，雙方正就另一宗私人案件入稟土地審裁處。據土地審裁處資料顯示，今早10時半兩人需應訊，彭為答辯人，詎料中午時份他便在一街之隔外的茂林街遇襲。

陳國漢表示，雖然今日案件與法團無關，但他認識彭李達多年，對方並無與人結怨，「佢只係小市民一個，無啦啦畀人斬，我覺得九成關事（新舊法團糾紛）。」他指，2月4日自己亦曾被人用凳打傷，個別居民今日向他表達關注，「唔擔心得太多，都係叫大家出入小心啲。」

遇襲男子浴血倒地，多人及警員從旁協助。（讀者陳先生提供）

翻查資料顯示，前任法團管委會因帳目問題為居民所詬病，導火線則發生於去年9月世紀黑雨之後，道德樓四部升降機𨋢槽水浸，9月9日的業主大會就優化升降機議決，前任法團揀選了第二價高（4,860萬元）的標書，比最低價高出近1,600萬，引起居民不滿，百分之5業主聯署要求推翻決定及撤換法團，並在邨內遊行抗議，更一度包圍法團辦事處，驚動警方到場。

11月3日大會前夕，前任法團管委會去信李鄭屋邨業主關注組，稱5%聯署提出的議程「用詞不確切及不符合條例定」，並入稟土地審裁處。而當日會上，前任法團管委會表明立場後離開，居民續舉行會議，重選13名管委會委員及主席。

現場消息指事主經常行經上址，突然被一名20餘歲男子刀斬。（翁鈺輝攝）

案發於今日（25日）中午12時40分，姓彭（66歲）男事主在油麻地茂林街近拔萃女書院對開，遭一名20餘歲男子持刀斬傷；兇徒得手後，乘私家車往彌敦道方向逃去。傷者浴血倒地，清醒由救護車送往伊利沙伯醫院治理。警方將案件列作「傷人」調查，油尖警區重案組第三隊已接手跟進，正追緝一名身穿淺綠色風褸、20餘歲瘦身材男子。