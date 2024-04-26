槍王被捕｜走私儲存軍火兩陷獄　累計刑期近10年　成龍曾為其求情

警方有組織罪案及三合會調查科，周三（24日）突擊搜查沙田一個迷你倉，檢獲18支手槍、逾100發子彈及逾100件槍械元件，並拘捕67歲男物主，涉嫌「無牌管有槍械」及「藏有違禁武器」等罪名。據了解，被捕疑犯何孟強，他曾在本港及國際射擊比賽獲獎，被譽為「槍王」，亦曾為多部電影擔任射擊技術指導，惟他曾經在內地因走私軍火入獄4年半，在本港亦因無牌管有彈藥及爆炸品等罪被判監5年，中港兩地累計刑期近10年；何出獄後仍屢次牽涉與槍械有關的罪行。



何孟強曾在內地因走私軍火而入獄4年半。

翻查資料，何孟強為槍械發燒友，曾為槍會負責人，也在本港及國際射擊比賽獲獎，故有「槍王」之稱。他曾與藝人成龍合資開設一間專為電影製作提供道具的公司，亦為成龍主演的《警察故事》系列及《重案組》等多部警匪片，提供槍戰場面技術指導，戲內所使用的槍械均是由其公司提供。

何孟強醉心槍械，曾多次因為槍械等事故被捕，甚至身陷囹圄。2005年7月31日，有組織罪案及三合會調查科（Ｏ記）發現何違反槍械牌照，其後他被罰款港幣6,000元。

何孟強曾與藝人成龍合資開設一間專為電影製作提供道具的公司。

曾因走私軍火在內地判監4年半

2007年9月，何孟強被警方揭發在工廠大廈單位內藏有約35萬發子彈、一磚第四類型塑膠炸藥、約60件爆炸裝置及一支M136 AT4反坦克炮炮管，涉嫌「無牌管有彈藥」等罪。不過法庭資料顯示，何孟強原本持有槍械及彈藥牌照，但因走私軍火在內地被判監4年半，故無法為他位於火炭的槍房辦理續牌，以致警方搜查其槍房，發現大批軍火。

在港無牌管有彈藥及爆炸品入獄5年 成龍曾為他求情

何孟強在內地服刑完畢後，回港自首，並於2013年10月在高等法院承認「無牌管有彈藥及爆炸品」等四罪，曾與他在電影中合作的影星成龍亦致函法庭替他求情。當日辯方求情稱涉案貨倉保安嚴密，不過法官認為控罪非常嚴重，考慮被告認罪，且在內地因走私槍械而入獄4年半，故予酌量減刑，最終法庭判何入獄5年。

扣減假期後，何孟強於2016年出獄，其後獲本港一間射擊會恢復射擊會籍，可接觸和使用槍械，當時已惹來射擊界質疑槍會做法有損公眾安全，因為本港未有法例規管射擊會招收會員的限制，但有射擊會明言不接受有刑事紀錄者做會員。

而警方根據法例第238章《火器及彈藥條例》第32條，在處理射擊會的牌照續期時，除考慮「可合理地考慮的任何其他有關事宜」外，還須顧及申請人是否獲批給牌照的適當人選、是否有好的理由讓該申請人持有牌照及向該申請人批給牌照一事，會否因為公眾安全及保安理由而遭非議。

出獄後仍屢次牽涉與槍械有關的罪行

出獄後，何仍然牽涉與槍械有關的罪行。2020年4月20日，O記搜查何在火炭的一個工廠大廈單位，落案起訴他「無牌管有槍械及彈藥」，案件已轉介至區域法院，下次審訊日期原為今年5月23日。另外，2021年12月25日，O記再搜查何在火炭的一個工廠大廈單位，發現一支步槍，將他拘捕。何涉嫌「無牌管有槍械」，被法院罰款12,000元。