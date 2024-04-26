互聯網成販毒平台　包括Telegram賣大麻　警檢近4千萬毒品拘61人

警方將4月設為「反大麻月」並展開代號「沙鷗」的反毒品行動。在一個月的行動中，共偵破43宗毒品案件，包括有販毒集團透過Telegram頻道及群組販賣大麻及相關產品。警方共拘捕50男11女，年齡介乎14至59歲，5人為未成年，其中3人為學生；檢獲約128公斤懷疑毒品，包括大麻及大麻相關產品（CBD及THC）、可卡因、氯胺酮、海洛英、迷幻蘑菇、冰毒、毒郵票及含有屬於第一部毒藥「依托咪酯」、俗稱太空油的電子煙煙彈，市值約3,830萬元。



警方一共檢獲約128公斤懷疑毒品，市值約3830萬元。（黃偉民攝）

毒品調查科總督察湛耀光表示，毒品調查科聯同各個警區執行一個針對利用互聯網販賣大麻及大麻產品的反毒品行動。湛指，警方一共檢獲約128公斤懷疑毒品，當中懷疑大麻花的數量為最多，為109公斤，市值約2300萬元。警方初步相信，大麻花由東南亞及北美等大麻合法化地區輸入。

湛耀光指，由於網上社交平台日漸普及，警方留意到有販毒集團在社交平台Telegram，公然開設專門販賣大麻及相關產品的頻道和群組。另外，又會透過群組分享，刊登販賣毒品廣告，而廣告中的涉及的訊息不少為誤導青少年，訛稱大麻無害，試圖美化及合理化吸食大麻行為。

經過警方深入調查及分析，鎖定一個活躍於Telegram的交流群組，並且掌握其背後操控群組的販毒集團、其販毒模式及營運模式。警方相信，該集團在Telegram運作約數月，當中有逾1,000名會員加入。警方發現，該販毒集團除了會在網上平台販賣大麻及大麻產品外，也會將毒品分銷到集團旗下的無牌酒吧。

警方於4月17日至21日進行拘捕行動，突擊搜查該網上販毒集團位於屯門及粉嶺的兩個毒品儲存倉庫，並搜查該位於旺角區的無牌酒吧。行動中，警方一共檢獲市值超過160萬元的懷疑大麻花、大麻煙油和大麻朱古力等毒品。同時拘捕11名本地男女，年齡介乎19至57歲。警方透過是次行動，成功接管及中斷該販毒集團的社交群組，將主腦及其他骨幹一網打盡。警方將繼續留意網上售賣毒品的趨勢。

警方留意有販毒集團會在海外地區輸入大量大麻油到本港，然後再進行加工。他們會將大麻油混入朱古力、糖果及由餅等食品中，然後在他們的社交平台出售。湛耀光指，該大麻食品單憑外表難以與正常食品分辨出來。直斥此舉會大大增加小朋友錯誤接觸有毒食品的風險，危害他們。

販毒集團他們會將大麻油混入朱古力、糖果及由餅等食品中，然後在他們的社交平台出售。（黃偉民攝）

警方表示，於本月的行動中，在8宗案件中有17名被捕人士是牽涉網上平台販賣毒品。以外，警方指61名被捕人士中，有3名未成年人士為學生，他們涉嫌藏有大麻或大麻相關產品，另外亦以派送員的角色牽涉於販運藥物。

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警檢含「依托咪酯」電子煙煙彈 籲市民切勿濫用

行動中，警方亦檢獲俗稱「太空油」的電子煙煙彈，懷疑內含屬於第一部毒藥「依托咪酯」。警方留意到自2023年中開始，本港檢獲「依托咪酯」的案件有上升趨勢。

「依托咪酯」為受管制藥物，用作麻醉及鎮靜，需要經過醫生處方批准才先可以使用。濫用「依托咪酯」會引起不良反應，包括血壓降低、肌肉抽搐等。如果有任何人士在沒有醫生處方下使用，將出現頭暈、身體不由自主顫抖等，對濫用者健康造成影響。

「依托咪酯」為受管制藥物，用作麻醉及鎮靜，需要經過醫生處方批准才先可以使用。（黃偉民攝）

根據專家指出，「依托咪酯」用於醫學用途時，通常其使用劑量，每升血液計算，劑量大概是介乎0.1至0.3毫克，而任何超過0.4毫克劑量，都可能會致命。因此如果市民服用少量「依托咪酯」，都足以致命。

警方將繼續在網上加強巡查，並採取執法行動，打擊透過互聯網或利用社交平台的販毒活動。毒品調查科會繼續留意新興毒品趨勢及濫藥情況，特別係「依托咪酯」在香港被濫用趨勢，以保障市民免受毒品侵害。

警方禁毒宣傳車「咪仔橙毒車」將於今日、明日及後日下午分別去到大埔昌運中心、荃灣西站及旺角西洋菜南街銀行中心宣揚禁毒訊息，希望市民一齊攜手進行禁毒工作，共建美好家園。

警方「咪仔橙毒車」將於今日、明日及後日下午分別去到大埔昌運中心、荃灣西站及旺角西洋菜南街銀行中心宣揚禁毒訊息。（黃偉民攝）

警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及終身監禁。