鐘錶公司未註冊下進行逾$12萬現金交易　海關要求董事協助調查

一間本地鐘錶公司，涉嫌在未註冊為「B類註冊人」的情況下，在業務過程中進行數宗總額為12萬以上港元的貴重產品現金交易，海關今日（26日）調查時揭發，公司一名41歲董事正協助調查。



海關指出，涉案鐘錶公司在貴金屬及寶石交易商監管制度下，已成為A類註冊人。惟根據去年4月1日起實施的貴金屬及寶石交易商監管制度，除B類註冊人以外，任何人均不得在經營貴金屬及寶石業務過程中，進行總額為12萬或以上港元的現金交易。任何並非B類註冊人的交易商，若聲稱為B類註冊人、聲稱獲授權進行；或進行任何總額為12萬或以上港元的現金交易，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣10萬元及監禁6個月。

相關制度的註冊過渡期經已結束，任何由今年1月1日起提交註冊申請的交易商，必須在成功獲得相關註冊後，才可進行總額為12萬或以上港元的現金或非現金交易。有關註冊申請的表格、程序和指引，可瀏覽「貴金屬及寶石交易商註冊系統」網站或香港海關網頁。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑在沒有所需註冊的情況下而進行總額為12萬或以上港元的相關貴金屬及寶石交易。