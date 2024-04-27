荃灣華人永遠墳場塌護土牆　消防及承辦商工人續清理沙石

昨日（26日）黃色暴雨警告信號下，荃灣華人永遠墳場有護土牆倒塌，掩埋多個墓碑，並有大量沙石散落四周。今日（27日）早上消防員及承辦商工人繼續在場清理泥沙，墳場部分位置需要封閉。



華人永遠墳場管理委員會（「華永會」）昨日回覆查詢時表示，一幅位於荃灣華人永遠墳場8段17台與8段18台之間，約20米乘4米的擋土牆，因連日大雨而倒塌。事件中無人受傷，現場兩個墳墓的墓碑被塌泥破壞，墓地及先人初步沒有發現受損。華永會正聯絡受影響墓地的家屬，作出合適的跟進安排。

今早消防處派出災難應變救援隊到場協助清理石頭，救護車及警車在場戒備。現場所見，昨日崩塌的位置有帆布掩蓋，工人繼續清理散落各處的沙石。現時8段部分範圍被封鎖，其他地方則繼續開放予公眾拜祭。

工人清理散落各處的沙石。（林澤鋒攝）

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墳場內一封護土牆倒塌。（資料圖片/黃學潤攝）

昨日中午12時45分，警方接報指永賢街荃灣華人永遠墳場近第8段位置，有一幅約10米乘20米的護土牆倒塌，消防員接報派出公路及鐵路拯救隊及災難應變救援隊到場搜索。

華永會續指，一直以來對轄下墳場範圍內擋土牆及斜坡的安全性十分關注，除了日常派員巡查墳場範圍內的情況外，定期亦會聘請合資格的顧問公司，在轄下墳場範圍內進行檢測，以確保轄下墳場範圍內的擋土牆及斜坡，按政府指引進行修葺。