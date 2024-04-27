黑幫童黨自稱有勢力黑社會招青少年「入會」　警拘6人包括15歲男

警方近日發現有三合會背景童黨，滲透在青少年聚腳點，威逼利誘青少年「入會」。警方經過情報分析後，昨日（26日）展開行動打擊三合會活動及青少年罪行，以「煽惑他人成為非法社團成員」、「藏有攻擊性武器」及「公眾地方打鬥」等罪，拘捕6名本地男子，年齡介乎15至18歲。



東區警區反三合會行動組高級督察劉志峯交代案件。（陳浩然攝）

東區警區發現最近活躍於區內有三合會背景童黨，滲透在青少年聚腳點，包括遊戲機中心、娛樂場所及籃球場等，以威逼利誘方式接觸青少年，自稱為有勢力的黑社會成員，煽動誘惑青少年加入。

經過警方情報分析，鎖定有三合會背景人士，於昨日（26日）展開拘捕行動，以「自稱三合會成員」、以「煽惑他人成為非法社團成員」、「藏有攻擊性武器」及「公眾地方打鬥」，拘捕6名本地男子（年齡介乎15至18歲），他們報稱為侍應、無業及學生。其中4名被捕人士現正被扣留調查，其餘2人獲准保釋候查，須於5月下旬向警方報到。行動中，警方檢獲伸縮棍以及被捕人犯案時身穿衣物。

東區警區反三合會行動組高級督察劉志峯指，距離暑假尚有3個月，警方會巡邏青少年經常流連的地方，並推動不同持份者建立正確價值觀，與教育局、辦學團體及社福機構等保持緊密合作和溝通，推動不同持份者協力培養青少年奉公守法的意識。同時，警方亦會主動去青少年經常流連的地方接觸「夜青」，為相關青少年提供適切的跟進支援，防止他們受不法分子引誘，誤入歧途。

警方向家長、教育人士、青少年作出呼籲，如果自己或身邊人正受不良份子的滋擾，請挺身而出。根據香港法例第151章社團條例，自稱三合會成員，煽惑他人成為社團成員，最高刑罰監禁3至5年。