有片｜大老山公路3車串燒　趕首航巴士迷與乘客罵戰：除褲!跪低!

大老山公路發生3車「串燒」意外。今（28日）早約7時半，一輛城巴私家車沿大老山公路慢線、駛至近沙田污水處理廠附近時，據報收慢切線，惟尾隨一輛274P九巴收掣不及撞前，其後一輛電單車亦撞向九巴車尾， 幸無釀傷亡。消息稱，當時九巴載有大批趕往白石角「朝聖」城巴582號首航的巴士迷，疑因此鼓譟，並與其他乘客爆發罵戰，片段亦在網上瘋傳，引發網民熱議。



九巴上一名眼鏡男與白衫巴士迷罵戰，雙方怒吼「除褲！」、「跪低！」（facebook 「是日快快-巴士即日相」 影片截圖）

相關片段可見，一名眼鏡男及一名白衫巴士迷在九巴內互相指罵，雙方均怒火中燒，高聲咆吼，眼鏡男呼喝：「你除褲吖！」白衫巴士迷則反駁：「我而家除褲畀你吹呀！你跪低吖！」雙方更險發生推撞，其他人出手制止。

片段引起網民熱議，不少人慨嘆「其實撞車啫，點解唔可以靜靜坐喺度？」、「點解撞車會變咗嘈交？」亦有人戲謔，「等佢地痛快地打啦！」城巴企業傳訊及市務部（城巴）表示，城巴一輛私家車，今早被其他專營巴士公司的雙層巴士撞到，公司會配合警方調查。

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翻查資料顯示，城巴早前投得西沙十四鄉新發展區的路線經營權，其中兩條581及582號區內線今日（28日）開辦，分別於早上6時10分及早上8時首航。城巴會安排本港首輛雙層電能巴士行走該兩條路線的首航班次，並引入無線充電設施及免費5G上網等全新車廂設備。

581號線接駁西沙、港鐵烏溪沙站及馬鞍山市中心，全程約20分鐘，全程收費4.8元；582號線則連接西沙、港鐵大學站、科學園及白石角，全程收費11.4元；西沙往來大學站收費為9元。