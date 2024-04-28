警放蛇召 「白牌車」　上水往深圳索價$750至$900　兩內地男被捕

新界北總區交通部執行及管制組特遣隊人員，今日（28日）於區內打擊非法駕駛私家車作出租或載客取酬用途（俗稱「白牌車」）。警員早前透過網上平台，分別以約750元及900元車資預約兩輛私家車，並派員喬裝乘客由上水前往深圳。兩名內地男司機涉三宗罪被捕，警方已扣查有關車輛。



警方以涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」、「使用汽車時沒有第三者保險」及「違反逗留條件」，拘捕38歲姓劉及38歲姓王內地男司機，他們正被扣查。經進一步調查後，警方發現涉案車輛沒有運輸署發出的出租汽車許可證，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，已將有關車輛扣查作進一步檢驗。

警方強調，根據香港法例第374章《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途；首次定罪可判罰款1萬元及監禁6個月，再次干犯則可處罰2.5萬元及監禁12個月。涉案車輛的牌照亦可予暫時吊銷6個月至12個月。車輛將被扣押直至有關吊銷期屆滿為止。

此外，非法出租或載客取酬的車輛沒有有效的第三者保險，會引致乘客及其他道路使用者可能失去應有的保障，市民切勿租用有關車輛。根據《汽車保險（第三者風險）條例》規定，任何人若沒有為汽車購買有效的第三者責任保險，即屬違法，最高可被判罰款1萬元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等。