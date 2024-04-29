海關機場半日破3販毒案　檢$3700萬貨拘7男　其中6人曼谷帶毒抵港

海關昨日（28日）半日內，在機場偵破3宗販毒案件，檢獲共值3,700萬元的大麻花、冰毒和海洛英，並拘捕7名涉案男子。其中6名被捕人均由泰國曼谷，利用行李箱帶毒抵港，部分人承認收取數千至數萬元報酬協助他人「運送行李箱」，或被人以免費旅遊引誘犯案；餘下一人亦是在機場被捕。



海關半日內在機場偵破3宗販毒案件，檢獲共值3,700萬元的大麻花、冰毒和海洛英，毒品均被人收藏在寄艙行李內運抵本港。（陳浩然攝）

海關機場科航空旅客及停機坪課高級督察霍詩雅表示，3宗案件的被捕人，均是在通過機場海關「綠通道」時遭關員截查及拘捕。首宗案件發生在昨日凌晨約4時，關員留意到兩名由曼谷抵港的男旅客眼神閃縮，關員準備截查時，兩人更企圖「分開行」而惹人懷疑。關員以X光檢查兩名男子的行李箱，發現箱內所有物品形態相近、密度平均，與一般旅客的行李X光影像明顯有異，經進一步檢查後，在其中一名46歲本地男子的行李箱內，檢獲40包真空包裝、共重23公斤的大麻花，市值約510萬元。他與同行的25歲本地男子均被捕。

海關毒品調查科機場調查課高級調查主任鄒永昌補充，經調查後海關發現兩名被捕人相識、由泰國結伴抵港，其中46歲男子承認收取數千元報酬，協助他人運送行李箱。兩名被捕男子已被共同控以一項販運危險藥物罪，案件明日（30日）在西九龍裁判法院提堂。

海關發現兩名由泰國曼谷抵港、分別46歲及25歲的男子，行李箱內物品X光影像形態相近、密度平均，起疑並進一步檢查，檢獲40包真空包裝、共重23公斤的大麻花，市值約510萬元。（陳浩然攝）

在昨日清晨約5時半，關員再在機場海關綠通道留意到3名男子迴避關員眼神、急步前行，遂截查該3名分別29、33和34歲的非本地男子。3人行李箱的X光影像有兩種不同顏色，代表兩種物質，均密度極高，相信是被人送入不同物件作掩飾，企圖阻止人員查看到物品的真正X光影像。

經檢查後，海關在3名男子的行李箱內，檢獲共32公斤冰毒及15公斤海洛英，市值共3,100萬元，檢獲的海洛英包裝印有「雙獅地球牌」標誌。關員隨即拘捕該3名中國籍男子，他們分別報稱無業、保安及建築工人，互相認識並合作由泰國運送毒品行李箱到港，其中兩人承認收取數萬元報酬犯案。據了解，當中亦有人是被他人以免費旅遊引誘犯案。

3名曼谷抵港中國籍男子，行李箱內藏有懷疑冰毒及海洛英，其X光影像顯示物品密度極高。（陳浩然攝）

至昨早約10時半，海關再在機場綠通道截查一名35歲非本地男子，以X光檢查其寄艙行李，發現影像同樣是形態相近、密度平均，進一步搜查後檢獲4包共重4公斤的大麻花，市值約90萬元，隨即拘捕該名報稱商人的中國籍男子。海關隨後分析大量航空數據資料，鎖定另一涉案人，並在機場拘捕該名61歲、同樣報稱為商人的外籍男子。關員會繼續調查兩名被捕人的關係及到港目的，不排除有更多人被捕。

海關在機場截查一名泰國曼谷抵港35歲中國籍男子，其行李箱內物品X光影像形態相近、密度平均，關員起疑並進一步檢查，檢獲4公斤懷疑大麻花。（陳浩然攝）

3案的被捕人分別乘搭3班客機，均由泰國曼谷抵港，鄒永昌指出，所有毒品的目的地相信均為香港，海關正調查背後是否涉及同一犯罪團伙。他又稱，連同今次3宗案件，海關毒品調查科今年已處理35宗航空旅客毒品案，拘捕31男15女，檢獲370公斤不同毒品，市值達2億元。海關留意到航空旅客販毒有上升趨勢，呼籲市民特別是青少年，切勿貪圖金錢、免費旅行或其他報酬，協助他人運送受管制物品進出香港，特別是不要在未確定物品屬性前協助他人運送。

海關半日內在機場偵破3宗販毒案件，檢獲共值3,700萬元的大麻花、冰毒和海洛英，毒品均被人收藏在寄艙行李內運抵本港。海關毒品調查科機場調查課高級調查主任鄒永昌（左）及海關機場科航空旅客及停機坪課高級督察霍詩雅（右）交代案情。（陳浩然攝）

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判終身監禁及500萬元。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。