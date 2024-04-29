海關首破報攤士多賣「白牌煙」拘5人　搗私煙倉3零售點檢$450萬貨

海關首次偵破利用報攤及士多販售「白牌煙（又稱老鼠煙）」（即售價低於或接近煙稅價錢零售的私煙）的案件。海關稅收罪案調查科經調查和情報分析後，今日（29日）搗破一個位於落馬洲的私煙倉庫及3個分別位於葵涌、美孚和大角咀的零售點，檢獲約96萬支「白牌煙」，市值約450萬元，應課稅值約330萬元，並拘捕5名男女。海關會繼續調查涉案「白牌煙」的來源及去向，不排除有更多人被捕。



其中一個涉嫌出售未完稅「白牌煙」的零售點位於美孚。（林振華攝）

海關稅收調查科稅收調查第一組指揮官林澤麟表示，海關一直有留意到市面上有出售「白牌煙」，經調查後關員鎖定一個活躍於市區的私煙集團，發現有不法分子將私煙儲存在落馬洲一個偏遠的鐵皮場，並在今日中午發現，一輛屬於私煙集團的輕型貨車在從鐵皮場，取出一批私煙分派到葵涌、美孚和大角咀的一個報攤和兩間士多。關員立即攔截該輛貨車並搜查3個零售店，分別檢獲25萬支和11萬支「白牌煙」；隨後再在落馬洲的私煙倉和另一輛貨車內，共檢獲60萬支「白牌煙」。行動中海關拘捕2男3女，年齡介乎33至60歲，包括一名33歲貨車司機和一名33歲跟車工人，以及報攤和士多的3名負責人及店主。

其中一個涉嫌出售未完稅「白牌煙」的零售點位於美孚。（林振華攝）

調查顯示，私煙集團利用偏遠及隱蔽的鐵皮場作私煙倉，企圖增加海關執法難度；並會將私煙偽裝成已完稅的「白牌煙」，以可觀利潤招攬市區的報攤和士多，以低於或貼近稅款的價錢出售。今次檢獲的「白牌煙」來貨價約為30至50元，零售價則為約55至70元，利潤達1.5倍。

海關在行動中共檢獲96萬支「白牌煙」，市值約450萬元，應課稅值約330萬元。（林振華攝）

林澤麟強調，不論私煙數量多少，只要海關有合理懷疑，相信零售店的「白牌煙」是私煙，便會果斷採取執法行動，呼籲商店切勿販賣來歷不明的香煙。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑私煙活動。