大埔海寶花園維修風波｜工人抗議被拖糧$200萬　怒斥﹕用完即棄

撰文：黃煦緻 林振華 黃偉民
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大埔海寶花園爆出大維修風波，有工人指被拖欠薪金合共逾200萬元，今（30日）午2時半到場拉橫額抗議，指控總承建商俊豪建築工程拖糧。有工人與自稱俊豪代表的男子爭論至面紅耳赤，更曾企圖攀棚，驚動消防員及警方到場。
工人透露，去年11月、12月的薪酬至今仍未到手，怒稱是用完即棄，「一蚊都收唔到，買奶粉都冇錢！」而工程做足兩年未完工，亦替業主感淒涼，直指工程變「豆腐渣」，「住呢度啲人都慘」。俊豪代表則聲稱只要工友提交簽到簿資料等作實，便會安排出糧，但工人不信納，指早已向勞工處提交資料，但對方「一拖再拖」。雙方在場一度對峙，有工人更起哄叫囂。《香港01》正向勞工處及俊豪建築工程查詢。

十多名工人於海寶花園對開地下，即場以紅漆噴在白布上寫大字，並拉起橫額追薪。（黃偉民攝）

下午2時半，十多名工人於屋苑對開地下，即場以紅漆噴在白布上寫大字「有汗出，沒糧出」，並拉起橫額追薪。泥水工人代表「黑仔」指，他與數名泥水工被拖欠11月及12月、合共約39萬元的薪酬，連同其他被欠薪工人，估計總金額達200萬元，惟工人認為追討二判、三判的作用不大，故只能向總承建商申索。

他續指，屋苑業主已夾錢做工程，「逐家逐戶都成億咁滯」。對於為何判頭會無法支付薪金，他質疑當中是否有不為人知的問題。他極為不忿：「即係用完即棄，唔係咁對待人㗎嘛，大家出嚟社會搵食，每個人都有阿媽生㗎嘛，我哋嗰啲幫手起咗嘅，一蚊都收唔到，買奶粉都冇錢」，並表明會與工人留守現場抗議，更不排除有工人會有進一步行動，甚至爬上棚架，事件一度驚動警方及消防到場。

泥水工人代表「黑仔」（右）指，與其他工人合共被拖糧約200萬元，對於自稱代表俊豪的黃姓男子（左）所指收集工人資料後可於一周內出糧，他並不信納，直斥公司「一拖再拖」。（黃偉民攝）

有同樣到場追薪的女工人不滿稱，打工仔只為出糧，她追薪至今已數個月，「個個月都話下個月，過兩日又話下個禮拜，我哋唯有等囉，實牙實齒話會畀嘅，咁咪等囉，等到嚟都係得個吉」，對此大感無奈。

自稱大判代表男子承諾收集資料後一周內解決　工人拒相信

及後，一名自稱可以代表俊豪建築工程的黃姓男子，到場與工人商討解決方案，但在場工人懷疑他是二判港韶（香港）工程公司的負責人。黃多次指一名李姓的三判「走咗佬」而沒有出糧，聲稱自己更已替對方墊支一個月薪金。他強調只要工人收集資料，對照出勤紀錄後，確認曾於上址地盤工作，他可出糧，「佢哋畀晒啲資料我，我應承佢，一個禮拜內解決。對返出勤紀錄，幫你哋去搞」。

然而，工人並不接受其說法，指「呢番說話一個月前聽過㗎啦」。3月時，20多名工人到勞工處提出僱傭申索時，已提交所有資料，但大判俊豪沒有派出代表與工人和解，直斥是「一拖再拖」，促有關公司盡早出糧。

一名自稱俊豪代表的黃姓男子到場了解，指只要工人收集資料，對照出勤紀錄後，確認曾於上址地盤工作，他可以為工人處理薪金問題。（黃偉民攝）

泥水三判收唔足錢　變賣手錶借大耳窿出糧

下午3時許，被指「走佬」的李姓三判親自到場了解，他對事件亦感無奈。他指自己屬私人公司，負責屋苑泥水工程，並找來黑仔等工人。早於去年7月，他已被二判港韶拖糧，每個月都未批足錢，他不斷向對方追討，但一直被拖延，二判更曾越過他，直接出糧予工人，惟一直未出足，最終「全部啲錢積落嚟，搞到今時今日咁爆煲」。

他坦言對工人感抱歉，聲稱已變賣手錶及借貸出糧，故拖糧金額並不大，「我私人有60幾萬頂埋，我兩隻手錶當埋，我去借兩條20萬數，大耳窿嚟，出糧畀佢哋，唔係佢哋舊年已拉咗橫額」。目前他苦無對策，據知今晚屋苑會舉行業主大會，包括二判、區議員、法團成員、顧問公司等會出席，屆時他會了解有無解決方案。

海寶花園的屋苑大維修工程爭議不絕。（黃偉民攝）

海寶花園的屋苑大維修工程爭議不絕。早於2016年，便有業主曾向議員求助，指屋苑委託顧問公司進行估價、招標及監管工程進度等，該公司初步工程估價9,000萬元，但只收取18萬元顧問費，佔比例少於1%，遠遠低於正常水平的工程費用約一成。後來法團收到的39份標書中，有近3分之2標書因為錯誤列出估算金額，被取消資格篩走，業主擔心最終會出現天價工程。

大維修工程最終由承建商俊豪建築工程有限公司投得。根據該公司官方網頁，標明投標及施工等服務流程，由前年4月開展，總費用約為9,100萬元。

惟翻查資料，俊豪建築工程有限公司近日被指涉嫌與圍標案件有關。本月中旬，競爭事務委員會與廉政公署採取聯合行動，搗破一個樓宇維修工程貪污及圍標集團，拘捕20人，包括該集團的主腦及骨幹成員，涉及工程承辦商、工程顧問、中間人、業主立案法團成員以及物業管理公司職員。

調查所得，涉案公司及人士涉嫌行賄受賄以及從事反競爭行為，藉此操控樓宇維修工程的招標程序，將工程標價誇大，協助與集團有關的承辦商取得工程及顧問合約，並操控監督維修工程及發放工程費用。

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