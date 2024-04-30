海關掃蕩沙頭角中英街店舖攤檔拘一男　檢$170萬手錶烈酒等冒牌貨

香港海關聯同深圳市盬田區中英街管理局，本月17日至30日在沙頭角中英街突撃搜查4間店舖及兩攤檔，檢獲4,000件冒牌物品，包括手錶、皮具及美容產品等；另檢獲17萬支未完稅香煙及19公升未完稅烈酒，總市值約170萬元，應課稅值約60萬元。



行動中，海關檢獲4,000件冒牌物品，當中包括手錶、皮具及美容產品等；另檢獲17萬支未完稅香煙及19公升未完稅烈酒，總市值約170萬元。（陳浩然攝）

海關版權及商標調查科版權及商標跨境調查組高級調查主任梁諾禮表示，海關早前接獲舉報，指有店舖在沙頭角中英街售賣冒牌物品及未完稅物品，在商標持有人協助及經深入調查後，海關聯同深圳市盬田區中英街管理局人員，在4月17日至30日突撃搜查4間店舖及兩攤檔，檢獲4,000件冒牌物品，包括手錶、皮具及美容產品等；另檢獲17萬支未完稅香煙及19公升未完稅烈酒，總市值約170萬元，應課稅值約60萬元。

行動中，人員拘捕一名52歲男店員，涉嫌違反「商品說明條例」及「應課稅品條例」。據了解，該批貨物價格為500至2000元不等，主要銷售對象為內地遊客。

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梁諾禮稱，五一黃金周將至，海關會繼續加強巡查執法，嚴厲打擊各類型售賣冒牌物品及未完稅物品的活動。海關提醒消費者，應光顧信譽良好店舖，如有任何懷疑應先向商標持有人或代理商作出查詢。

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁5年；根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑侵權活動。