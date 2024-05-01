五一黃金周︱警打擊黑的及白牌車　檢控2人發25張告票　另拘1司機

東九龍總區交通部執行及管制組人員於4月30日至5月1日，即勞動節及黃金周期間在區內打擊交通違法行動。人員在行動中發現有的士司機沒有將的士計程錶設定於記錄位置、駕駛殘缺車輛及不小心駕駛，人員將會發出2張傳票票控有關司機；並就其他交通違例項發出25張定額罰款通知書。



另外，人員發現在網上平台有私家車提供接載服務，於是在區內展開以情報主導的執法行動，以打擊私家車作出租或載客取酬用途的行為。行動中，人員派員喬裝乘客，並拘捕一名29歲姓李本地男司機，涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「使用汽車時沒有第三者保險」。



該私家車則因沒有運輸署發出的出租汽車許可證及涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，涉案車輛已被扣留於九龍灣車輛檢查中心待進一步檢驗。

人員發出2張傳票票控「黑的」司機發出25張定額罰款通知書。；拘捕一名29歲姓李本地男「白牌車」司機。

警方重申，駕駛人士除非獲發有關牌照，否則不得駕駛汽車以作出租或取酬載客用途，首次定罪最高可被罰款5000元及監禁3個月，並暫時吊銷車輛牌照及扣押車輛3個月，再次定罪最高可被罰款1萬元及監禁6個月，並暫時吊銷車輛牌照及扣押車輛6個月。警方亦呼籲，非法出租或載客取酬的車輛因沒有第三者保險，會引致乘客及其他道路使用者可能失去應有的保障，故市民切勿租用有關車輛，並表明會繼續嚴厲執法打擊相關違例罪行，以保障市民安全。