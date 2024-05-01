五月天演唱會｜中環海濱舞台LED球體屏幕起火　人員救熄幸無人傷

台灣天團五月天在中環海濱一連七晚舉行「回到那一天」25週年演唱會，惟演出禍不單行，繼昨晚（4月30日）首場即遇黃色暴雨警告而腰斬，今午（5月1日）舞台上的LED球體屏幕更起火。現場工作人員隨即以升降台升近起火位置，手持滅火筒撲火。當局於今午約2時半接獲報案，消防趕至協助撲救，事件中幸無人受傷。有網民上載事發時的影片及照片，只見球體頂部冒出火光和大量濃煙，火勢救熄後，球體和舞台地面均被滅火筒噴出的物質染白。唱片公司「相信音樂」其後宣布，5月1日演唱會場次延至5月9日演出。



中環海濱五月天演唱會場地有球體起火，冒出大量濃煙。（五月天 石頭 國際後援會fb）

根據台媒報道，相信音樂早前回應事件指：「因惡劣天氣影響，導致舞台設施出現狀況，正在積極了解及處理中。事件無人受傷，沒有影響其他舞台設施運作。」

相信音樂其後在社交平台公布，因昨晚受極端惡劣天氣及暴雨影響，導致部分舞台設施故障，爲確保觀眾、工作人員與藝人安全，經審慎評估後，「很遺憾通知」將5月1日演唱會場次，延至5月9日演出，所有觀眾可憑5月1日原門票，觀看場次或無條件申請退票，詳情有待主辦單位「特高娛樂」與有關方面協商後，盡快在特高娛樂及相信音樂官方平台發布。相信音樂提醒觀眾保留門票。

中環海濱五月天演唱會場地有LED球體屏幕起火，工作人員以滅火筒撲救，火勢救熄後，球體和舞台地面均被滅火筒噴出的物質染白。（五月天 石頭 國際後援會fb）

根據資料，五月天「回到那一天」25週年演唱會的主舞台上，會設有一個巨型LED球形「天外有天時光機」，意味帶領歌迷回到屬於大家及五月天的那一天；另外亦有5個飄浮「神的孩子都在跳5球」，用作視覺延伸，合共使用1.3萬片特別訂製特殊規格360度環繞三維曲面球體LED顯示屏組合而成。