西九龍中心腐液案｜短裙女上班途中遭潑液腿重傷　廚工稱貪玩犯案

深水埗西九龍中心今早（5月1日）發生懷疑淋潑腐蝕性液體傷人案，一名女子腳部遭二級燒傷，案件更多細節曝光。消息稱，事主與被捕男子均在西九龍中心工作，但雙方互不相識。事發時，女事主乘搭露天扶手電梯回商場上班，其間感到雙腳小腿有點涼意，回頭一望發現一名男子站於後方，手持雨傘，當時以為是對方傘上水滴沾到小腿，故不以為然。事隔10多分鐘後，她回到零售店工作期間，突感兩邊小腿灼痛，甚至出現脫皮，遂以清水清洗，並報警求助。



警員到場翻查閉路電視片段，發現女事主當時身穿短裙乘搭電梯，一名男子突然靠近事主後方，以一個掌心大小、尖噴頭的膠水樽向其雙腳噴射不明液體。警員經調查後閃電破案，於兩小時內在西九龍中心內一間食肆，拘捕一名36歲男廚工。據悉被捕男子承認因「貪玩」而向女事主淋潑「強力膠水」，警方亦於現場附近一個垃圾桶，檢獲涉案膠水樽，液體成分則有待檢驗。女事主雙腳小腿有多處水滴形的灼傷，範圍如手掌般大，經醫生診斷後為二級燒傷、傷勢嚴重，。據了解，被捕男子無案底或精神病紀錄，警方正在調查案件，包括被捕男子事前有否尾隨女事主等。



深水埗西九龍中心發生懷疑淋潑腐蝕性液體傷人案，一名女子腳部二級燒傷。（左朗星攝）

事發於今早約9時27分，一名女子在西九龍中心乘搭扶手電梯時，突感腳部不適，懷疑被人以腐蝕性液體淋潑腳部及手袋，於是報案求助。救援人員趕抵，將該名44歲姓彭女子送往明愛醫院治理。警方經初步調查，迅速鎖定涉案疑人身份，並於兩小時後在深水埗區內拘捕一名36歲姓曾男子，他涉嫌意圖造成身體嚴重傷害而淋潑腐蝕性液體，現正被扣留調查。案件現交由深水埗警區刑事調查隊第十隊跟進。

本港連續第二日發生腐蝕性液體傷人案。昨日（4月30日）下午近1時半，一名女子行經觀塘雲漢邨漢柏樓時，疑遭兩樽從高處墮下的通渠水濺中，導致頸和手臂紅腫及痛楚，其後被送往聯合醫院治理。警方經調查後以涉嫌「傷人」拘捕一名居於漢柏樓的76歲姓陳老翁。據悉陳翁疑在家中通渠後，「貪方便」將通渠水樽掟出街外致他人受傷。