黃大仙警區與關愛隊辦交流會　探討合作方向及分享社區防罪心得

警方表示，警務處一直致力推行社區警政，持續地加強社會各界持份者對警隊的認識及合作。黃大仙警區便於周二（4月30日）為區內關愛隊舉辦「交流分享會」，吸引超過60名關愛隊成員參與，黃大仙警區指揮官楊鎮波總警司亦有出席。警方於會上分享專為推動長者及弱能人士使用定位裝置的友善計劃「智蹤計劃」，以及為防騙而設的「防騙視伏APP」，亦會關愛隊成員對談探討未來合作方向，互相交流社區治安及防罪工作的經驗和心得。



東九龍總區失蹤人口調查組介紹「智蹤計劃」，計劃會向長者及精神上無行為能力者推廣購買或派發一顆體積細、省電、覆蓋率高及定位準確的藍芽定位裝置，警方期望關愛隊成員協助在社區進行推廣，以防止認知障礙症患者和精神上無行為能力人士走失。而東九龍總區防止罪案辦公室人員亦分享最新防騙資訊，呼籲關愛隊成員協助於社區內推廣警隊升級版的「防騙視伏APP」。黃大仙警區警民關係組人員亦與各關愛隊成員對談，探討未來合作方向，互相交流社區治安及防罪工作的經驗和心得。

警方指，關愛隊成員積極發言及表達意見，並指活動加深他們對警務工作的認識，有助日後於社區服務時向巿民分享更多有用的資訊。黃大仙警區會繼續致力與關愛隊及區內其他持份者維持緊密合作伙伴關係，透過不同的地區網絡去凝聚社區資源及力量，協助於社區層面推廣警政。