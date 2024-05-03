警破網購平台騙案拘15人涉款$6.5萬　涉低價售人氣商品後失蹤

近年網購平台興起，卻成為不法分子的斂財之機。警方調查發現，有人涉嫌在不同網上平台開設專頁，以低價出售當下受歡迎的商品，包括名牌袋及演唱會門票等。惟市民付款後，騙徒隨即封鎖受害人並關閉專頁。警方於過去一星期採取行動，以「以欺詐手段取得財產」及「洗黑錢」等罪拘捕10男5女，涉款達6.5萬元，當中9人涉嫌使用個人社交媒體帳戶行騙；另外6人則為傀儡戶口持有人，涉提供賬戶予犯罪分子洗黑錢。



警方以涉嫌「以欺詐手段取得財產」及「洗黑錢」等罪拘捕15人，並檢獲被捕人的手機。（蔡正邦攝）

警方指，隨網上平台興起，有騙徒乘虛而入，以匿名身份活躍於網購平台。從過往案件所見，騙徒在不同平台開設專頁，售賣當下受歡迎的時令商品，包括名牌袋、演唱會門票及日用品等，並以低於市價作招徠，誘騙市民購買商品。一旦市民轉賬到騙徒的銀行戶口，對方封鎖受害人並關閉專頁。

人員經過深入調查，過去一星期在全港多區展開代號「雲階」的反詐騙行動，以涉嫌「以欺詐手段取得財產」及「洗黑錢」等罪，拘捕15名本地男女（21歲至47歲），他們分別報稱保安、裝修工人及倉務員。相關案件涉及11名受害人，據悉最高受騙金額高達兩萬元。警方估計騙徒活躍約1至2年。

當中9名被捕人涉嫌直接使用自己手機及社交媒體平台帳戶行騙；另外6人則為傀儡戶口持有人，他們收取酬勞後，會以個人名義開設銀行戶口，將其提供予騙徒以清洗黑錢。警方亦在行動中檢獲被捕人手機。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。

警方呼籲，市民切勿租借或出售個人銀行或支付工具戶口，以免被騙徒用作洗黑錢及收受騙款。任何人如協助詐騙集團，有機會觸犯以欺詐手段取得財產罪名，一經定罪，可被判監禁10年。另外，如任何人租借戶口，亦有機會觸犯洗黑錢罪，根據香港法例第455章，有組織及嚴重罪行條例，洗黑錢可被判罰款500萬元，並監禁14年，市民切勿以身試法。

警方表示，如市民在網上購物時遇到可疑賣家，可使用警方「防騙視伏器」，透過輸入可疑賣家的用戶名稱、電話號碼及銀行戶口號碼等，即時評估交易風險。