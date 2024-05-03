長沙灣青山道住宅變無牌牙醫診所　七旬婦被捕　街坊：男人幫補牙

長沙灣分區雜項調查隊人員較早前接獲投訴，指青山道一個住宅單位有人從事無牌牙醫，經深入調查後，今早（5日）聯同相關部門展開執法行動，派出人員喬裝顧客到上址部署，並拘捕一名71歲本地女子，涉嫌「未經註冊而以牙醫身份執業」及「非法管有第一部毒藥」，她現正被扣留調查。行動中，人員在單位內檢獲一批牙醫工具、儀器及受管制藥物。

《香港01》今晚走訪涉案診所所在的唐樓，發現地下已有一個寫有「牙科」和「醫生」名字的大招牌作招徠，有曾光顧該診所的街坊表示，自己求診時診所內確實有一名女子，惟替她補牙的卻是一名男子。



警方在青山道一住宅單位拘捕一名71歲女子，涉嫌「未經註冊而以牙醫身分執業」及「非法管有第一部毒藥」，將她押返警署扣查。（警方提供）

據了解，涉案無牌牙醫診所位於青山道325號。該大廈地下放有一個面積約1呎乘2呎的大招牌，牌上寫有「牙科」及一名人名；登上大廈1樓，再發現有相同名字的招牌指向一道白色門。不願上鏡的街坊何小姐表示，過往曾光顧該「診所」補牙。她形容屋內有如正常診所，放有牙科椅和工具，她接受治療時，屋內確有一名女子，但為她補牙的卻是另一男子。

白色大門的「診所」正對面，另一個只得啡色木門、沒有鐵閘的單位門外裝有閉路電視。何小姐表示，該單位本身是住宅，但近期曾見過有疑似想向牙醫求診的人被帶到該處，懷疑單位亦被闢作牙醫診所。

另一女街坊表示，早前曾在大廈梯間見過「牙醫」診所的一名女性人員，曾向其查詢補牙價錢，惟對方「好神秘」，只着她親身到診所再談，該街坊最終沒有光顧診所。

警方重申，未經註冊行醫即屬違法，最高可被判罰款10萬元及監禁3年；非法售賣或管有未經註冊藥劑製品及第一部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行最高罰則為罰款10萬元及監禁兩年。