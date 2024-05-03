兼職物流司機首日開工運$400萬貨　連車帶貨失蹤　遇查拒捕被制服

一間物流公司昨日（2日）聘請一名兼職男司機，指示其用公司貨車運載一批價值約400萬元的電子零件往機場，不料對方連車帶貨失蹤，於是報警求助。警方重案組接手跟進，在旺角發現涉事失車並上前截查，該名男子見狀立即扭軚，警方發出多次警告不果，最終打破車窗將其拘捕。人員在貨車內起回該批電子零件，亦在司機座位附近檢獲冰壺及小量毒品，該名43歲本地男子涉嫌「盜竊」、「未獲授權而取用運輸工具」及「藏毒」罪被捕。



警方在貨車內起回該批價值約400萬元電子零件。（王譯揚攝）

警方表示，昨晚（2日）接獲一名物流公司職員報案，指於同日聘請一名43歲本地男子作為運輸工人，指示其用公司貨車運送一批價值約400萬元的電子零件，由青衣一幢工廈運送至機場。惟該名男子未有依時送貨，且沒有將貨車歸還予物流公司，隨後失去聯絡，公司隨即報案。

葵青警區重案組接手調查，在今早（3日）約10時許展開行動，在旺角區鎖定失車位置，當疑犯目擊警員趕抵時，立即扭軚盤離開，警方發出多次警告不果，於是打破貨車車窗，將疑犯制服及拘捕。人員在貨車內起回該批電子零件，亦在司機座位附近檢獲冰壺及小量毒品。

該名43歲本地男子涉嫌「盜竊」、「未獲授權而取用運輸工具」及「藏毒」罪被捕，現正被扣留調查。警方相信他獨自犯案 。據了解，被捕男子為兼職工人；該物流公司原本有6名送貨長工，惟近日人手不足，遂透過Whatsapp群組聘請兼職送貨司機。

警方向物流公司提醒，在聘請司機前可作適當審查及詳細紀錄；運送昂貴貨物時，可考慮於貨車加裝定位系統或加派人員參與運送過程，以作監察之用。