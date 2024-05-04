香港新加坡警方聯手　為七旬電騙苦主攔截$220萬騙款

早前香港警方、新加坡警方聯同星展銀行成功在一宗假冒「技術支援」人員的詐騙案中，幫助一名70歲的新加坡受害人攔截超過37萬坡幣（約220萬港元）的騙款。今年4月18日，星展銀行偵測到該名新加坡受害人的帳戶有可疑轉帳交易，因此迅速阻止了進一步的資金流失及通知新加坡反詐騙中心ASC。新加坡警方發現受害人共42萬坡幣的騙款被轉走，其中37萬坡幣（約220萬港元）騙款轉至香港帳戶，最終香港反詐騙協調中心 ADCC成功攔截已轉到香港三個不同帳戶的37萬坡幣騙款。



警方表示，今次行動凸顯跨境合作在打擊詐騙活動中的重要性。而ADCC藉此提醒市民要時刻保持警惕，對任何可疑的「要求」要提高警覺，不要輕易跟隨海外「技術人員」的指示。

假冒「技術支援」人員的詐騙案之犯案手法如下:

1. 受害人會在電腦收到彈出視窗，訛稱其電腦遭到入侵，並誘導受害人撥打「微軟熱線」或「蘋果熱線」；

2. 冒充「熱線職員」的騙徒會聲稱受害人的電腦遭到駭客入侵及被用以進行非法活動，並轉介受害人接受假冒「執法人員」調查；

3. 騙徒會指示受害人到訪網站或下載軟件，及透露銀行戶口資料，以配合「調查」；

4. 同時，騙徒會透過程式遠程控制受害人的電腦並盜取其存款。

