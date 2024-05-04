坑口佛頭洲村暴雨水浸天后廟　數十條錦鯉被沖走　村民合力拯救

今日（4日）天氣惡劣，直至上午11時，紅色暴雨警告信號、山泥傾瀉及雷暴警告同時生效。西貢及將軍澳一帶成為重災區，多處水浸。其中坑口佛頭洲村今早有水浸，雨水夾雜泥沙沖落，村民要用毛巾堵塞門隙；天后廟亦被暴雨淹浸，廟內風水井有數十條錦鯉被沖出馬路，村民合力在路面和渠口拯救，可惜大部份已被沖走。



其中一條錦鯉沖出，在路邊渠口掙扎。（黃偉民攝）

佛頭洲村村長丘先生說：「（天后廟）個水井去唔到水，滿瀉咗，（錦鯉）沖咗落嚟呢度。」他表示以往水浸水位約1米深浸至香爐耳仔，但今次水浸最嚴重，水深達1.5米淹到香爐頂蓋底。他歸咎於以前有工程剷平後山所致：「剷咗個山攞啲泥，以前引水道分開幾條，依家走埋一條。」

他又指七八年前，每逢大雨就會打開水閘洩洪，惟後來有關當局指危險，遂焊死閘門，結果一有雨水就水浸，因有垃圾堵塞，「呎幾兩呎厚垃圾、淤泥、樹葉，喺水閘口沖返落嚟最低位，年年都係咁。」他已向當局反應：「傾咗幾年都無人理，開晒file，講講吓又無聲氣。」

丘村長指每逢暴雨，佛頭洲村便有水浸。（黃偉民攝）

暴雨中天后廟水浸，膠桶雜物在廟外空地飄浮，大批錦鯉被沖出馬路。丘村長說，錦鯉是放在廟內水井：「看廟嘅人有個風水井，長期放咗幾十條。沖咗好多呀！沖晒，執返十條八條掛！」