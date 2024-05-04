有片｜紅雨下灣仔告士打道貨車疑「跣胎」翻側　熱心司機停車救人

本港多區今日（4日）受暴雨影響，紅色暴雨警告信號生效期間，灣仔告士打道發生驚險交通意外，一輛貨車懷疑「跣胎」失控撞壆後翻側，司機和乘客一度被困車內，有途經現場的熱心司機見狀停車，協助兩人爬出。貨車司機幸無受傷，乘客則感胸口痛，清醒被送往律敦治醫院治理。



貨車翻側橫亙路中，有途經司機停車走近了解。（香港交通及突發事故報料區fb/WinWin Chan片段截圖）

事發在灣仔運動場對開的一段告士打道。從網上片段見到，貨車翻側後，橫亙於往九龍方向的兩條行車線上，有在附近大廈內的人見狀，連忙叫「Call the police！（報警）」一輛駛經現場的白色七人車停下，司機落車走近貨車，查看車內人的情況。貨車司機及乘客其後自行打開副駕駛座車門，七人車司機協助扶着車門，讓兩人爬出。

貨車翻側橫亙路中，有途經司機停車走近了解。（香港交通及突發事故報料區fb/WinWin Chan片段截圖）

貨車司機和乘客自行爬回地面，其中一人拿起電話，相信是致電報警。兩人站在車旁觀察一會後，走到路邊花圃暫避，以防再生意外。大批消防及救護員接報趕至，即場為兩人檢查，並確保無人被困車內。

貨車司機和乘客自行爬回地面。（香港交通及突發事故報料區fb/WinWin Chan片段截圖）

警方表示，於今午1時14分接報，指灣仔告士打道有貨車翻側。據報貨車當時沿告士打道東行，駛至近灣仔運動場的交匯處時，懷疑跣胎失控撞壆後翻側。53歲姓馮男司機幸無受傷；61歲姓馮男乘客則感胸口痛，清醒被送往律敦治醫院治理。警方將案件列作交通意外有人受傷被困及政府財物損毀跟進。