長洲太平清醮｜籃球場包山棚架倒塌　值理會主席：料三四日可重搭

黃色暴雨及雷暴警告現正生效，全港多區受風雨吹襲。今日（4日）傍晚約5時43分，位於長洲北社三里北帝廟遊樂場籃球場內，有3個包山棚架倒塌，竹枝散落一地，受影響範圍約9米乘3米。長洲太平清醮於5月15日舉行，當晚在北帝廟遊樂場舉行搶包山比賽，長洲太平清醮值理會主席翁志明表示，正準備圍封現場，並聯絡搭棚師傅，於明日再搭起包山棚架，估計三至四日便可解決。



長洲北社三里籃球場有包山架倒塌。（Don Lee／Living Cheung Chau 活力長洲）

長洲太平清醮值理會主席翁志明表示，長洲今日的風力強勁，傍晚約5時半突然有一陣強風吹過，以致包山倒塌，事件中幸無人受傷。他又指，正準備圍封現場，並聯絡搭棚師傅，於明日跟進，估計拆棚需時一日，然後重新搭建包山，料三、四日內可解決。

+ 1

另外，「包山嘉年華2024」的重點活動「攀爬嘉年華」將於明天（5日）中午12時至下午6時，在長洲北帝廟遊樂場足球場舉行，所用的包山架高約14米，讓市民即場報名參加攀爬同樂活動，體驗攀爬包山，翁志明指與塌棚位置屬不同場地，初步不受影響。

天文台表示，預料猛烈陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。 在下午5時35分左右，長洲泳灘錄得每小時超過100公里的猛烈陣風。

往年的包山棚架

