警五一黃金周前後打擊白牌車　「放蛇」租車圖去珠海　3司機被捕

警方表示，港島總區及西九龍總區交通部五一黃金周前後在區內進行代號「破繭」行動，打擊非法駕駛汽車作出租用途，總共拘捕3人。



圖為涉案私家車。（警方提供）

警員喬裝乘客在網上平台分別租用一輛私家車，在本地進行接載服務及兩輛私家車前往珠海，收費約2,200至2,600元，當司機接載喬裝警員開始行程後，警員隨即表露身份，警員共拘捕3名本地男司機，年齡介乎37歲至54歲，涉嫌「駕駛汽車以作出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」，他們已獲准保釋候查，本月下旬向警方報到。

警方強調，根據香港法例第374章《道路交通條例》有關「車輛使用的限制」的條文，除非獲發有關牌照，否則任何人不得駕駛或容許他人駕駛或使用汽車，以作出租或取酬載客用途；首次定罪可判罰款5000元及監禁3個月，再干犯則可處罰1萬元及監禁6個月。涉案車輛的牌照亦可予暫時吊銷3個月至6個月。車輛將被扣押直至有關吊銷期屆滿為止。

警員在場調查。（警方提供）

根據香港法例第272章《汽車保險（第三者風險）條例》，任何人若沒有為汽車購買第三者保險，即屬違法；可判罰款1萬元及監禁12個月，並吊銷駕駛執照12個月至3年不等。

由於非法出租載客取酬的車輛沒有第三者保險，乘客及其他車輛或道路使用者都可能失去應有的保障，警方呼籲市民切勿租用有關車輛，警方重申行動仍在進行中，亦會繼續採取果斷的執法行動，打擊有關非法駕駛汽車作出租用途或載客取酬用途的案件。