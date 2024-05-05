天眼直擊｜四眼賊扮客偷深水埗家品店手機　店主：希望佢承擔責任

深水埗大埔道54號一間家品店發生偷竊案，上周五（3日）一名員工發現放在收銀台上的手提電話不翼而飛，翻查閉路電視才驚覺原來當日上午10時許，電話被一名戴眼鏡的男賊人擸走。根據片段可見，賊人假裝購物、環顧四周，趁女店員走入店內時，伺機行近收銀台偷走店方用於收款的電話。

店主張先生指手機價值不高，但對竊案感到痛心：「希望香港人唔好咁樣啦，希望腳踏實地啦。可以介紹工作畀你又得，有手有腳其實餓唔死人㗎香港，你話冇錢開飯我可以買盒飯你食。」希望賊人交回電話，承擔責任。



警方於5月3日上午11時17分接獲深水埗大埔道54號一間家品店報案，指懷疑一部價值約1000元的電話被一名男子偷去，案件仍在調查中，暫未有人被捕。（張先生提供）

被偷去的iPhone連接八達通機，用於收款之用。事發時顧店的女店員表示，一男一女先後進店，女子表示要買一張凳但取不到，於是前往協助：「行埋去幫佢攞一攞張凳，點知嗰個男人就（偷電話）‥‥‥我本身都唔知㗎佢仲若無其事咁。到嗰個女人想收八達通，但係個電話就係用嚟收八達通嘅，但就係嗰部電話唔見咗啦。」

「阿姐仲喺度講句凳要紅色定藍色好，個男人仲搭嗲『藍色呀！藍色好呀！』佢嗰下已經攞咗我電話㗎啦！」失竊後店員通知老闆翻查閉路電視，得知是該名戴眼鏡男子所為。女店員相信買凳的女子與賊人無關，男賊只是乘她幫手取凳的一剎那偷電話：「就係一個貪心嘅人囉一句講晒！」目前只好插住充電線及用膠紙將電話黐在收銀台上，或者擺入櫃桶，避免再次失竊。

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店主張先生表示開業一年多，初時沒有安裝閉路電視，但後來一星期總會發生3至4宗竊案，「貨物唔見咗得返個包裝喺度」，所以在店舖安裝6部閉路電視防盗，但仍然被賊人用1秒時間就偷走電話。被偷的電話已是舊型號，買入價貴，但目前只值數百元。令張先生心痛的無關價值：「我睇到呢段片真係好錯愕，係有啲驚訝嘅，本地男子一名。第一時間報警，希望拉到繩之於法啦。我哋做生意係好辛苦嘅，你唔可以咁樣攞咗人成果㗎嘛，雖然損失唔係好大，希望賊人出嚟承擔返個責任。」

竊案頻仍，他坦言感到失望：「近呢一兩年香港氣氛改變咗，唔知係咪搵唔到食。其實我認識好多人，可以介紹工作畀你又得，有手有腳其實餓唔死人㗎香港......話冇錢食飯可以幫手買飯。好多做生意朋友真係好心灰意冷，希望香港人唔好咁樣啦，希望腳踏實地啦。」

張先生無奈道：「網上好多群組呀，人嘅心態改變咗呀，好想睇你點樣執笠就當一個笑料，其實我覺得香港人唔應該咁樣，應該要互相扶持，有困難大家攤開出嚟講。」

警方表示，5月3日上午11時17分接獲深水埗大埔道54號一間家品店人員報案，指懷疑一部價值約1000元的電話被一名男子偷去，案件仍在調查中，暫未有人被捕。