警打擊「黑的」拘1男涉濫收車資　另向21司機發傳票包括冚旗載客

警方表示，西九龍總區交通部及油尖警區人員於五一黃金週期間，在尖沙咀區內進行代號為「駒始」（KICKSTARTER）的行動，主要打擊的士濫收車資、拒載、行車期間沒有展示的士咪表指示器 （俗稱「冚旗載客」）等違規行為。



警方在大嶼山拘捕一名的士司機涉濫收車資。(警方圖片)

行動中，人員喬裝為乘客由尖沙咀區乘坐的士前往大嶼山區，當到達目的地時，一名43歲男司機懷疑向人員濫收約高一倍的車資。人員隨即拘捕該名司機，涉嫌「濫收車資」、「沒有展示的士計程錶指示器」及「沒有展示的士司機證於證件架上」。該名司機現已獲准保釋候查，須於5月下旬向警方報到；人員亦向21名違例的士司機發出交通傳票通知書，涉違反香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛) 規例》內規定，包括「冚旗載客」和「沒有展示的士司機證於證件架上」。

此外，警方亦於尖沙咀區內多個遊客熱點及的士站派發傳單、和查問的士有否向乘客要求額外車資。如初步發現曾發生的士罪行，會記下相關的士司機及乘客資料，以便作進一步調查及檢控之用。

根據香港法例，濫收車資行為一經定罪，最高刑罰可被判入獄6個月及罰款1萬元。

警方表示，非常重視「濫收車資」的案件，並提醒市民有關罪行屬嚴重違法行為。警方重申行動仍在進行中，亦會繼續採取果斷的執法行動，打擊有關的士違法行為，以保障市民及遊客的權益。市民及遊客如發現任何有關的士違法行為，應記下時間、地點、的士車牌，司機姓名及行車路線等資料，並向警方舉報。