海防道珠寶店劫案｜同店6年前被劫$2310萬貨物　5匪落網最高囚8年

尖沙咀海防道一間鐘錶珠寶店，今日（7日）中午遭多名持械男子闖入行劫，警方掩至當場拘捕5人，案件仍在調查中。翻查記錄，涉事珠寶店不只一次發生劫案，2018年7月1日也曾遭匪徒分別持開山刀、伸縮警棍及鎚仔闖入店內行劫，掠去價值$2,310萬名錶，案件其後有5名男子被判囚2年9個月至8年。



案發於2018年「七一回歸紀念日」上午，海防道53至55號一間鐘錶珠寶店，5名匪徒分別負責入店舖打劫、駕車、在附近把風，事後亦在新田担竿洲路有一私家車起火焚燒，相信有人負責燒毀涉案車輛等。店舖被劫去共值2310萬元腕錶及手帶，另外共值497萬元的腕錶和手帶被損壞。

▼2018年2310萬元行劫案▼



2018年尖沙咀海防道同一珠寶店遇劫，警方當時押解一名17歲疑犯回現場重組案情。（資料圖片）

案件由西九龍警區重案組接手並展開拘捕，最終落案起訴5名男子，案件於2023年判刑。5名被告分別承認搶劫、縱火及處理贓物等罪，其中兩名被告監禁7年半、兩名被告監禁8年，及一名被告監禁2年9個月。

法官邱智立在判刑時指，案中涉及武器包括伸縮棍、牛肉刀等，用作指嚇店員及破壞玻璃櫃。他指行動經精心策劃及有分工，匪徒在光天化日之下行劫，盜去及損壞共值約2800萬元財物，無視法律及其他市民安全，可想像得到職員嚴重受驚。

2018年尖沙咀海防道同一珠寶店遇劫，警方事後在東涌拘捕一名非華裔男子，涉嫌行劫。（資料圖片）

該店舖位處旺區，但遇劫、失竊案不絕。在2022年8月18日，該店再發生搶劫案，當時一名男疑犯假扮客人，要求職員取出3隻勞力士名錶，其後乘機搶去並奪門而出，並登上另一名同黨駕駛的私家車逃去。3隻名錶合共總值94萬元。

▼2022年94萬元搶劫案▼

