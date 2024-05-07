海防道珠寶店劫案｜非華裔5匪徒遇查反抗　探員拔槍　徒手制服

今日（7日）中午12時左右，尖沙咀海防道近漢口道一間鐘錶珠寶店，遭匪徒闖入行劫。警方稍後拘捕5名男子，消息稱，5名疑犯駕乘一輛私家車掩至，並手持刀和鐵鎚闖入搶劫，警方早已收到情報埋伏監視，即時現身制服各人，案件中無人及財物損失，但店內有兩處飾櫃損毀。被捕5名非華裔男子，年齡介乎23至35歲，分別持身份證、非法入境及行街紙，他們駕乘私家車到達店外，停留8至10秒，然後蒙着頭下車。埋伏探員見時機成熟現身拘捕，惟匪徒反抗，警方曾拔槍戒備，糾纏間其中一名犯人面部受傷，但最終全部就逮。警方於現場檢取2把牛肉刀，3個鐵鎚，1個紅白藍膠袋作證物。



西九龍總區刑事部（行動）警司賈錦琳稱，5名匪徒都是南亞裔人士。（羅敏妍攝）

一名男子被黑布蒙頭、反鎖及戴上手套離開。（翁鈺輝攝）

賈錦琳稱，今日上午11時55分，一班賊人進入珠寶店打劫，探員隨即進入制服5人，匪徒曾經掙扎，當中一人面部受傷。5名匪徒中一人持本港身份證，兩人持行街紙、兩人非法入境，他們全部是非華裔人士，案件由西九龍重案組繼續調查跟進。

賈錦琳未有透露牽涉的部門，強調警方一向有收集情報，打擊罪案。事發時5名匪徒駕乘私家車到達珠寶店外，停留8至10秒，然後蒙着面落車，探員隨即現身採取拘捕行動。至於疑犯曾否踩線，賊車由哪裡出發，有否有同黨，警方都要進一步調查。

賈錦琳又確定，案件中並沒有涉及手槍，但疑犯曾反抗，警員曾拔槍警誡，最後徒手順利制服各人。

現場所見，軍裝警員在場拉起封鎖線，將海防道與漢口道路口封鎖；大批刑事調查隊人員，包括西九龍總區刑事部（行動）警司賈錦琳到場。其中4名被捕男子均被黑布蒙頭，雙手鎖上手扣及戴上勞工手套；店內的地面遺下一個鐵錘，並有玻璃碎散落地上。警方同時查封店外一部白色萬事得私家車，相信與案有關。

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珠寶店內地下遺有一個鐵錘。（翁鈺輝攝）

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警方掩至截獲疑人 疑似便衣警員門外指揮交通