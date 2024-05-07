海關連搗葵涌及旺角兩私煙倉　拘兩男女檢$500萬貨包括「白牌煙」

海關一日內連搗兩私煙倉，今日（7日）上午及中午，關員先後在葵涌一工廈及旺角一劏房，檢獲合共逾百萬支懷疑未完稅香煙，市值共約500萬元，應課稅值約366萬元。行動中，一男一女被捕。



海關在葵涌一工廈搗破私煙倉，海關稅收調查科調查主任郭威交代詳情。（林振華攝）

海關人員根據風險評估，今早在葵涌一工廈停車場截查一輛貨車，即場在車上搜獲2,000支懷疑未完稅香煙，一名59歲本地男子被捕，他被押解至停車位旁邊一個約200呎的臨時倉庫搜查，再檢獲約100萬支懷疑未完稅香煙，其中25萬支為「白牌煙」，合共市值約450萬元，應課稅值約330萬元。據了解，該名男子報稱任職司機，相信他管理及經營該倉庫，當時駕車至上址準備搬貨，分派私煙至葵涌一帶。

另今日中午，海關巡至旺角一唐樓時，發現一名54歲本地女子形跡可疑，押解她至附近約100呎的「劏房」單位搜查後，檢獲11萬支懷疑未完稅香煙，其中1萬支「白牌煙」，市值約50萬元，應課稅值約36萬元。該名被捕女子報稱無業，藉倉庫設於人流密集的區域，增加偵緝難度，涉案私煙供應旺角區一帶。

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海關稅收調查科調查主任郭威稱，海關一日內搗破兩私煙倉，並檢獲「白牌煙」等假冒完稅私煙，他呼籲零售商切勿售賣來歷不明的香煙，並會嚴厲打擊、追查分銷渠道及監察各零售點。