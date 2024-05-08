有片｜網傳沙田兩辣跑NSX及GTR　遭扑爆兼淋腐液　警拘1涉案歹徒

近日網上流傳一段扑爆名車的片段，兩部分別被譽為「東洋法拉利」的ACURA NSX及「戰神」GTR-34跑車，於上周三（1日）在沙田一個室內停車場內，被兩名蒙面狂徒用鐵錘大肆破壞及淋潑腐蝕性液體，全程由同黨拍攝，再放上互聯網。警方接報後翌日拘捕一名有黑社會背景的35歲男子，目前正調查其犯案動機及追緝其他在逃人士。



兩名身穿黑衫黑褲、戴口罩的男子，不斷揮鐵錘擊打兩車的車窗。(網上片段截圖)

短片全長2分12秒，兩名身穿黑衫黑褲、戴口罩的男子，在停車場找到目標車輛後，掀起兩部NSX和GTR的車套，然後不斷揮鐵錘擊打兩車的擋風玻璃。

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在場負責拍片的同黨則大叫：「淋嘢、淋嘢」、「淋、淋，快啲，你淋咗先。」及後兩人向兩車的車廂淋腐蝕性液體。得手後，有人喝令同黨離開，「拎齊嘢走」、「全部拎走、拎走晒」。

事後，有人將毀壞兩車的片段放上YouTube及賣車網，揚言「大家留意最近有2部爛車喺市場賣緊」，「兩車保證有問題」，「買到嘅就冇運行啦，小心揸車安全啊」，內文又列出兩車車牌和車主姓名。

據了解，當晚11時30分，有途人經過停車場目擊事件，於是通知保安。保安員確認兩車被損毀，於是報警及通知車主。據悉，兩車車主為同一人，他報稱為商人。警方經調查後，翌日（2日）晚上拘捕有黑社會「和勝和」背景的35歲男子，他被控刑事毀壞，日前在沙田裁判法院提堂，並獲准保釋。警方正調查其犯案動機及追緝其他同黨。