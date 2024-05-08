上水禁錮｜消息：女事主投資加密貨幣　涉1,500萬欠債

繼尖沙咀前日發生擄人禁錮案後，上水又發生同類事件。昨日（7日）晚上，一名55歲女子在大頭嶺村被4名男子擄走，押上一輛私家車，其夫嘗試阻止，但不成功。女事主及後獲釋自行到警署報案。消息稱，女事主投資加密貨幣，事件涉及一筆1,500萬欠債。



據了解，女事主是加密貨幣的投資者；丈夫則是IT公司的持有人。事發時夫婦駕車到上水寶石湖路大頭嶺村附近，突然被一輛私家車截停，4名男子下車強行帶女事主到他們的車上。男事主曾經阻止，但被惡漢毆打，有途人目擊事件報案。

同一時間，女事主被帶到位於上水區的一個停車場，再登上另一車輛，車上4名男子要求她盡快處理欠債。最後，女事主於打鼓嶺附近獲釋，自行到打鼓嶺警署求助。消息稱，事件涉及1,500萬的欠債，警方列「襲擊造成身體受傷」及「非法禁錮」，正追緝涉案歹徒。

警員到場調查。（香港01記者攝）

事發於昨晚8時許，43歲何姓男子報案指，和55歲朱姓妻子在大頭嶺村一間村屋外被一輛私家車截停，4名男子下車將朱婦推上車，何男試圖阻止，但被對方用手及電槍襲擊。私家車隨即沿寶石湖路往落馬洲方向逃去，朱婦其後獲釋自行往打鼓嶺警署求助。警員接報到場調查，案件列作「非法禁錮」及「襲擊致造成身體傷害」，由大埔警區重案組跟進，正追緝4名年約30至50歲男子。何男頭頸和手腳受傷，朱婦手腳受傷，清醒被送往北區醫院治理。據了解，有人因金錢糾紛而被強推上車一度禁錮，隨後獲釋。