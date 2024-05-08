有片｜佐敦廟街唐樓起火傳爆炸聲　一女不適送院　警列縱火跟進

佐敦發生火警。今日（8日）傍晚約6時11分，廟街近南京街交界一幢唐樓高層位置懷疑起火冒煙，曾傳出爆炸聲，驚動多名市民報案。消防趕抵動用一條喉及一隊煙帽隊撲救，約20分鐘後將火救熄。大廈內部分居民由消防員陪同疏散，有人落樓時戴上消防提供的保護頭罩。有人疑吸入濃煙不適，當中一名30歲女子被送往廣華醫院救治；另一名外籍女子則在南京街走火警期間懷疑跣倒，導致手腳受傷，鞋子染血，即場由救護員治理。網上圖片可見，滾滾濃煙席捲半空；現場有目擊者則稱，事發時火光熊熊，並傳出玻璃爆裂聲。火警後，有警員為居民登記個人資料及安排上樓。消防及警方經調查後，相信起火原因有可疑，將案列「縱火」跟進。



現場消息稱，唐樓天台屋原本空置並鎖上，惟消防登樓時發現鎖頭被換，初步相信有物品洩電肇禍，但具體起火原因仍有待調查。廟街一帶的夜繽紛市集亦受影響，附近檔口營業約3.5小時後，現已休息。



民政事務總署表示，因應佐敦廟街一幢大廈發生火警，今日已開放梁顯利油麻地社區中心（九龍油麻地眾坊街60號）作臨時庇護中心，予有需要的市民使用。油尖旺民政事務處會密切留意情況，並與其他政府部門聯繫，為市民提供適切協助。

佐敦廟街有唐樓單位陷火海，火舌冒出窗外。（香港時事／Amj Mike）

佐敦廟街有唐樓起火傳爆炸聲，濃煙席捲半空。（網上圖片）