警搗葵涌工廈單位檢$940萬毒品　揭空氣淨化機藏K仔　26歲男被捕

警方於昨日（8日）在葵涌一個工廈單位掃毒， 分別在單位地下及大型空氣淨化機的11支金屬過濾器內，檢獲21.6公斤俗稱K仔的懷疑氯胺酮，市值超過940萬。警方以「販運危險藥物」罪拘捕1名26歲本地男子。被捕人疑因欠債問題，希望「搵快錢」而被販毒集團招攬犯案，他被暫控一項販運危險藥物罪，案件將於明日（10日）於西九龍裁判法院提堂。



警方於昨日（8日）在葵涌一個工廈單位展開反毒品行動， 分別在單位地下及大型空氣淨化機的11支金屬過濾器內，檢獲21.6公斤俗稱K仔的懷疑氯胺酮，市值超過940萬。（黃偉民攝）

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警方毒品調查科行動組（3E）高級督察唐為國陳述案情，指經深入調查及分析，探員鎖定一個位於葵涌工廈的分租單位，相信是販毒集團用作接收及拆卸運送過來的毒品。毒品調查科昨日（8日）該分租單位外截查一名本地男子，探員隨即搜查男子的單位，並在單位地上發現兩包共重1.8公斤懷疑氯胺酮、一個被工具切開呈圓柱形的金屬過濾器，以及切割及包裝工具。

探員在物件旁邊發現一部大型空氣淨化機，機身附近有11支相同的金屬過濾器，經過檢查，11支被焊實的金屬過濾器內，有19.8公斤懷疑氯胺酮。唐為國表示，販毒集團將毒品倒入金屬過濾器，再重新裝嵌好，初步調查相信，裝有懷疑氯胺酮的大型空氣淨化機，由歐洲以貨運模式送抵香港。

唐指出，販毒集團不惜工本將毒品混入空氣淨化機的原廠過濾器，希望透過不改變機身的模樣魚目混珠，逃避執法部門的追查。警方相信販毒集團利用正當物流業將毒品運送到毒品儲存倉，減低初期被執法人員截查的風險。不過毒品調查科有信心和有能力偵破販毒集團不同的販運危險藥物手法，作出源頭堵截。警方成功在販毒集團拆卸毒品期間，便已經阻止大批毒品流入市面。

涉案男子姓鄧（26歲）報稱無業，現正被扣查，將被暫控一項販運危險藥物罪，案件將於明日（10日）於西九龍裁判法院提堂。調查發現，被捕人疑因欠債問題，希望「搵快錢」而被販毒集團招攬犯案。警方重申，販運危險藥物罪屬一項非常嚴重的罪行，無論有任何原因、苦衷或困難，一旦被捕，就需要為自己所作的行為負上刑責，呼籲市民切勿以身試法。