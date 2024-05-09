警勞動節前後嚴打黑的白牌車等　兩周拘13人派逾2萬張「牛肉乾」

因應勞動節假期，為提高公共服務車輛接載市民及旅客的服務質素，改善訪港旅客在留港期間的旅遊體驗及維持交通暢順，警方於過去兩星期（4月24日至5月8日）展開代號「駒始」及「破繭」執法行動，打擊涉及公共服務車輛的違規行為、以汽車作非法載客取酬（俗稱白牌車）的違法行為及阻礙旅遊巴上落客的違泊行為，合共13人被捕，發逾2萬張告票。



行動中，人員針對的士違規行為，拘捕一名37歲男子，同時發出60張傳票，涉及濫收車資、拒載及未有正確展示的士司機證等。而針對白牌車及其相關罪行方面，共拘捕12名男子（28至66歲），涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」、「駕駛時沒有第三者風險保險」及「招攬他人乘坐以出租方式載客的車輛」。

人員亦在各區進行教育及宣傳活動，向市民及訪港旅客派發紀念品及宣傳單張。（警方提供）

此外，就公共服務車輛違規事項，人員共發出1,271張違例行車定額罰款告票，並將513輛涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》的車輛，拖往扣留中心作進一步檢驗。

就導致交通阻塞的違泊車輛，特別是阻礙旅遊巴上落客的違泊行為，人員就相關違泊的事項發出22,816張違例泊車定額罰款告票，並拖走3輛嚴重阻塞交通的車輛。

警勞動節前後嚴打黑的、白牌車等，共拘捕13名男子。（警方提供）

除執法行動外，人員亦在各區進行教育及宣傳活動，向市民及訪港旅客派發紀念品及宣傳單張，以提高他們對相關罪行的認知及警覺性。

警方表示，希望透過一連串執法行動嚴厲打擊有關違法行為，亦會對上述違法行為持續採取執法行動。如市民或訪港旅客懷疑的士濫收車資或拒載，應記錄司機資料、車牌號碼、時間地點等資訊，並通知警方作出跟進。

此外，早於1月時，警方派員喬裝乘客，以涉嫌濫收車資（較原有車資高出約1.5倍及4倍）及其他相關罪行拘捕兩名的士司機。警方向的士業界呼籲，濫收車資及拒載等行為乃嚴重罪行，除了影響香港形象，被定罪後亦有可能被判入獄，市民切勿以身試法。