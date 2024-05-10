啟德體育園工傷︱發展局：暫停涉事承建商及分包商競投工程資格

52歲姓黎升降台操作員，本周三（8日）在啟德體育園操作升降台視察工程進度時，被夾於工作台與金屬構築物之間，送院不治。因應事故，發展局今日（10日）發新聞稿稱，已按規管機制暫停涉事承建商及分包商競投工務工程的資格。資料顯示，涉事承建商為協興工程有限公司。



啟德體育園5月8日早上發生工業意外，一名男工人在升降台上暈倒，在場人員為他進行心外壓急救。（馬路的事 (即時交通資訊台)fb/Bosco Chu）

發展局發言人表示，政府十分重視工地安全，因應本月8日在啟德建築工地發生的致命工業事故，局方作為政府工務工程服務的採購方，按規管機制暫停涉事承建商及分包商競投工務工程的資格。

發言人指出，涉事承建商是發展局「認可公共工程承建商名冊」內的承建商，而涉事分包商則是「認可公共工程物料供應商及專門承造商名冊」內的承建商。局方今日已向涉事承建商及分包商發出通知，暫停其相關工務工程類別的投標資格，承建商及分包商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。有關暫停投標資格的規管行動不單適用於未來的招標，也適用於已經投標但尚未批出的工程合約。

政府有關部門現正就這宗工業事故進行調查並會依法處理，局方往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商及分包商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從該「認可名冊」內除名。

有網民在社交平台上載啟德體育園內部情況。（香港突發事故報料區新版/荔枝角洪嘉豪圖片）

啟德體育園發生工業意外。（馬耀文攝）